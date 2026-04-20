HLV Mai Xuân Hợp chính thức lên tiếng về vụ Rimario bỏ tập tại Thanh Hóa HLV Mai Xuân Hợp xác nhận Rimario Gordon tạm dừng tập luyện do bất đồng với ban lãnh đạo Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh đội bóng sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào.

Tương lai của tiền đạo Rimario Gordon tại Đông Á Thanh Hóa đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi chân sút người Jamaica bất ngờ vắng mặt trong các buổi tập gần đây. HLV Mai Xuân Hợp mới đây đã chính thức lên tiếng làm rõ thực hư về mối quan hệ giữa ngôi sao sinh năm 1994 và ban lãnh đạo đội bóng.

HLV Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa.

Bất đồng thỏa thuận khiến Rimario xin tạm nghỉ

Sau trận hòa trước Sông Lam Nghệ An, HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến việc Rimario không xuất hiện là do những bất đồng về thỏa thuận giữa cầu thủ này và phía câu lạc bộ. Chiến lược gia này xác nhận tiền đạo người Jamaica đã trực tiếp xin phép ông được tạm dừng tập luyện để giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng.

Mặc dù xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Rimario đã rời Việt Nam hoặc bị thanh lý, HLV Mai Xuân Hợp khẳng định ông chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào. Hiện tại, chân sút chủ lực này vẫn nằm trong danh sách đăng ký quân số của đội bóng xứ Thanh. Ban huấn luyện vẫn giữ thái độ tôn trọng và hy vọng đôi bên sớm tìm được tiếng nói chung.

Khẳng định sức mạnh tập thể và kỷ luật

Đứng trước truyền thông, HLV Mai Xuân Hợp bày tỏ thái độ chừng mực: "Tôi hy vọng Rimario sẽ bình tĩnh lại để mọi khúc mắc sớm được tháo gỡ. Lúc này, Rimario vẫn là quân số của Đông Á Thanh Hóa". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh quan điểm cứng rắn về tính kỷ luật, khẳng định đội bóng sẽ không quá phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, dù đó là ngôi sao quan trọng nhất.

Việc thiếu vắng một "sát thủ" như Rimario Gordon chắc chắn là tổn thất về chuyên môn cho Đông Á Thanh Hóa trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt tại V-League. Tuy nhiên, sự bình thản của HLV Mai Xuân Hợp cho thấy đội bóng đã có những phương án chuẩn bị tâm lý và nhân sự thay thế để duy trì tính ổn định của tập thể.