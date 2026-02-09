HLV Mai Xuân Hợp lý giải chỉ đạo đi bộ độc lạ trong chiến thắng của Thanh Hóa Sau trận thắng 2-1 trước Công an TP.HCM tại vòng 13 V-League, HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ việc yêu cầu học trò đi bộ trên sân để bảo toàn nhân sự giữa cơn khủng hoảng lực lượng.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Mai Xuân Hợp đã đưa ra một chỉ đạo hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp: cho phép cầu thủ "đi bộ" ngay trên sân để giữ sức. Chiến thuật sinh tồn này đã góp phần giúp CLB Thanh Hóa giành chiến thắng quả cảm 2-1 ngay trên sân khách của đối thủ Công an TP.HCM tại vòng 13 V-League 2025/26.

Mai Xuân Hợp thừa nhận yêu cầu học trò đi bộ nếu cảm thấy mệt.

Sự tỏa sáng của Damoth Thongkhamsavath

Dù phải thi đấu xa nhà với đội hình không phải mạnh nhất, Thanh Hóa đã tạo nên bất ngờ lớn nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Ngôi sao nổi bật nhất trận đấu là tuyển thủ Lào Damoth Thongkhamsavath. Tiền vệ này đã ghi dấu ấn đậm nét với một cú đúp từ những tình huống sút xa đẹp mắt, trực tiếp mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh.

Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn chuyên môn, tâm điểm của dư luận sau trận đấu lại đổ dồn vào những chia sẻ thẳng thắn của HLV Mai Xuân Hợp về tình trạng thể lực báo động của các cầu thủ.

Chiến thuật "đi bộ" để sinh tồn

Nhà cầm quân của Thanh Hóa thừa nhận ông buộc phải yêu cầu học trò thi đấu theo phong cách tối giản để tránh rủi ro chấn thương thêm. Đặc biệt, đối với trường hợp của tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ – người vừa phải cày ải liên tục tại SEA Games và U23 châu Á – ông Hợp đã đưa ra chỉ dẫn cụ thể.

"Tôi lo nhất là vấn đề thể lực. Tôi luôn dặn Mỹ rằng nếu mệt quá thì có thể đi bộ, giữ bóng để đồng đội hỗ trợ", HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là lựa chọn bắt buộc khi đội hình không còn quân bài dự trữ: "Tôi không dám mạo hiểm. Nếu thêm một cầu thủ chấn thương nữa thì tôi lấy đâu ra người. Đội không còn ai để thay".

Tác động đến bảng xếp hạng V-League

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn giúp Thanh Hóa duy trì vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và nhân sự hạn chế, khả năng ứng biến và tinh thần vượt khó của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang trở thành điểm tựa quan trọng cho đội bóng trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Dù phong cách chơi bóng có phần lạ lẫm, nhưng hiệu quả cuối cùng đã chứng minh tính đúng đắn trong quyết định của ban huấn luyện Thanh Hóa khi đặt ưu tiên bảo vệ sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu.