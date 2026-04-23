HLV Malaysia hứa dùng tinh thần thép phục hận U17 Việt Nam tại chung kết U17 Malaysia đặt mục tiêu tạo bất ngờ trước U17 Việt Nam trong trận chung kết Đông Nam Á tối 24/4 bằng chiến thuật mới và bản lĩnh thép sau thất bại ở vòng bảng.

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những tuyên bố đanh thép từ phía Malaysia. Dù từng nhận thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại vòng bảng, HLV Shukor Adan khẳng định "Tiểu hổ" đã sẵn sàng cho một kịch bản hoàn toàn khác trong màn tái đấu tranh ngôi vô địch.

Sự lột xác về chiến thuật và tâm lý

Phát biểu trước thềm trận đấu quan trọng nhất giải, HLV Shukor Adan thừa nhận sức mạnh vượt trội của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này tin rằng các học trò của ông đã rút ra được những bài học xương máu sau trận thua đậm ở giai đoạn đầu giải đấu.

"Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. Việt Nam sở hữu hệ thống đào tạo trẻ rất tốt từ lứa U17 đến U23. Đây chắc chắn là thử thách cực đại, nhưng Malaysia đã sẵn sàng," HLV Shukor Adan chia sẻ. Điểm tựa lớn nhất của Malaysia lúc này chính là hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp gần đây, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt hệ thống.

Vị thuyền trưởng người Malaysia nhấn mạnh rằng các cầu thủ sẽ bước vào sân với một "trái tim sắt đá". Ông tiết lộ sẽ có những điều chỉnh quan trọng về mặt tiếp cận trận đấu, thay vì lối chơi cũ đã bị đoàn quân của HLV Roland bẻ gãy dễ dàng trước đó.

Cơ hội lịch sử cho lứa trẻ Malaysia

Hành trình tiến vào chung kết của Malaysia ghi dấu ấn bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Lào ở bán kết. Những pha lập công của Nasrullah Ramli, Aniq Thaqif và Muzakir Fitri không chỉ đưa đội bóng này vào trận tranh chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2019, mà còn tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội.

Ngược lại, U17 Việt Nam vẫn đang thể hiện phong độ "hủy diệt" với lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Tuy nhiên, thách thức dành cho HLV Roland là việc phải đối đầu với một đối thủ đã quá hiểu mình và đang ở trạng thái hưng phấn nhất. Trận đấu được dự báo sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng về chiến thuật giữa hai tập thể xuất sắc nhất khu vực hiện nay.

Trận tranh chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 19h30 ngày 24/4/2026. Đây là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế thống trị, hoặc sẽ là cột mốc lịch sử cho sự trở lại của người Mã.