HLV Mano Polking gia hạn hợp đồng với CAHN đến năm 2028 Sau những thành công tại đấu trường cúp, vị thuyền trưởng người Brazil chính thức ký bản giao kèo mới, khẳng định tham vọng đưa CAHN trở lại ngôi vương V.League.

HLV Mano Polking đã chính thức đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội (CAHN), cam kết tương lai tại đội bóng Thủ đô cho đến năm 2028. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm ổn định băng ghế chỉ đạo và hiện thực hóa mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch quốc gia trong những mùa giải tới.

Lời cam kết từ vị thuyền trưởng người Brazil

Đối với chiến lược gia 49 tuổi, việc tiếp tục gắn bó với đại diện ngành Công an không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận thương mại. Ông coi đây là một cột mốc đầy cảm xúc trong sự nghiệp cầm quân của mình tại dải đất hình chữ S. Chia sẻ sau buổi lễ ký kết, HLV Polking không giấu được niềm hạnh phúc và sự vinh dự khi tiếp tục được ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng.

“Đúng là một ngày thực sự đặc biệt. Việc tiếp tục đồng hành cùng CAHN thêm 2 năm là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Đội bóng này đã trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện cuộc đời tôi, và tôi vô cùng biết ơn vì niềm tin mà mọi người dành cho mình”, ông Polking bày tỏ.

Mano Polking vui mừng vì được gia hạn hợp đồng

Xây dựng đế chế từ nền móng danh hiệu

Nhìn lại chặng đường 2 năm vừa qua, HLV Polking đã để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của CAHN. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận với chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Tuy nhiên, tham vọng của cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan vẫn còn rất lớn.

Mục tiêu số một mà ông hướng tới trong bản hợp đồng mới chính là đưa CAHN bước lên đỉnh cao nhất tại V.League 2025/26. Theo phân tích của giới chuyên môn, việc ổn định nhân sự và triết lý bóng đá dưới thời Polking sẽ giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đua đường dài đầy khốc liệt này.

Sức mạnh từ sự gắn kết tập thể

Đáng chú ý, HLV Polking dành sự tri ân đặc biệt cho cấu trúc thượng tầng và sự gắn kết chặt chẽ tại CLB. Ông nhấn mạnh rằng mọi thành công đạt được đều là kết quả của một tập thể thống nhất, từ sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo đến nỗ lực của từng cá nhân trên sân cỏ.

“Sẽ không có danh hiệu nào nếu thiếu đi sự hậu thuẫn từ Chủ tịch, sự cống hiến tận lực của các cầu thủ và đặc biệt là nguồn năng lượng bùng nổ từ người hâm mỗ trên khán đài mỗi cuối tuần”, chiến lược gia người Brazil khẳng định.

Với việc giữ chân thành công Mano Polking đến năm 2028, CAHN đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới bằng sự khiêm nhường nhưng đầy quyết tâm.