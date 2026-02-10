HLV Mauro Jeronimo giải mã cơn khát bàn thắng của Nguyễn Xuân Son tại Nam Định Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chưa thể lập công sau 2 vòng đấu V-League 2025-2026, trong bối cảnh Nam Định rơi xuống vị trí thứ 12 sau trận hòa đầy tiếc nuối.

Cơn hạn hán bàn thắng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang trở thành tâm điểm chú ý tại V-League 2025-2026. Dù nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ đội bóng thành Nam, chân sút chủ lực này vẫn chưa một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương sau hai vòng đấu đầu tiên. Trước áp lực dư luận, HLV Mauro Jeronimo đã đưa ra những phân tích chuyên sâu nhằm bảo vệ học trò và chỉ rõ những rào cản khách quan mà đội bóng đang đối mặt.

Xuân Son cần thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất.

Cú sốc tại Thiên Trường và vị trí thứ 12 gây ngỡ ngàng

Trận hòa 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Thiên Trường vừa qua được ví như một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng bảo vệ vị thế của CLB Nam Định. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đội bóng thành Nam đã phải trả giá đắt bởi sai lầm ở hệ thống phòng ngự vào phút 90+8. Việc đánh rơi 3 điểm ở những giây cuối cùng không chỉ mang lại sự tiếc nuối mà còn đẩy Nam Định xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Đây là một kết quả gây sốc đối với giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi với tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng dàn nhân sự chất lượng, Nam Định vốn được mặc định nằm trong nhóm đua tranh ngôi vô địch. Sự sa sút tạm thời này khiến áp lực đè nặng lên vai hàng công, đặc biệt là Nguyễn Xuân Son – người được kỳ vọng sẽ sớm khỏa lấp khoảng trống ghi bàn và đóng góp vào lối chơi chung của ĐTQG trong tương lai gần.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao Nguyễn Xuân Son chưa thể tỏa sáng?

Giải đáp những hoài nghi về hiệu suất ghi bàn của học trò, HLV Mauro Jeronimo khẳng định vấn đề không nằm ở đẳng cấp mà nằm ở nhịp độ thi đấu và thể lực. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng tính chất của V-League có sự khác biệt rõ rệt so với các giải đấu quốc tế, đòi hỏi sự thích nghi cao về cường độ tranh chấp và lối chơi phòng ngự lùi sâu của các đối thủ.

“Chúng ta đều biết Xuân Son đã trải qua gần một năm không được thi đấu chính thức. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy vẫn cần từng bước cải thiện để trở lại trạng thái phong độ cao nhất,” ông Mauro Jeronimo chia sẻ. Sự thiếu hụt cảm giác bóng trong các trận đấu thực tế là rào cản lớn nhất khiến những cú dứt điểm của chân sút này thiếu đi sự sắc lẹm thường thấy.

Áp lực từ mật độ thi đấu dày đặc

Bên cạnh yếu tố phong độ cá nhân, lịch thi đấu khắc nghiệt cũng là nguyên nhân quan trọng được Ban huấn luyện Nam Định xác nhận. Với mật độ thi đấu 3 ngày/trận, thể lực của các cầu thủ bị bào mòn đáng kể. Đối với một tiền đạo thi đấu dựa nhiều vào sức rướn và khả năng càn lướt như Xuân Son, việc không có đủ thời gian hồi phục là một bất lợi lớn.

HLV Mauro phân tích cụ thể: "Chỉ ba ngày trước, đội bóng vừa phải thi đấu thêm một trận nữa. Điều đó tác động không nhỏ đến thể lực của Xuân Son. Nếu cậu ấy được ra sân đều đặn hằng tuần với quãng nghỉ hợp lý, tôi tin phong độ sẽ cải thiện rõ rệt." Việc xoay tua đội hình và quản lý tải trọng vận động đang trở thành bài toán đau đầu cho đội ngũ kỹ thuật của Nam Định.

Tín hiệu lạc quan từ lối chơi tập thể

Mặc dù kết quả trên bảng xếp hạng chưa như ý, nhưng về mặt chiến thuật, Nam Định vẫn cho thấy những điểm sáng nhất định. Đội bóng vẫn duy trì được khả năng kiểm soát bóng áp đảo và tổ chức tấn công đa dạng. Vấn đề cốt lõi hiện nay là sự tập trung tối đa ở những phút bù giờ và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của các mũi nhọn trên hàng công.

Trong bối cảnh giải đấu còn dài, sự kiên nhẫn dành cho Nguyễn Xuân Son là điều cần thiết. Khi thể lực được tích lũy đủ và cảm giác không gian trở lại, chân sút này hoàn toàn có thể tìm lại bản năng "sát thủ" để giúp Nam Định sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng và trở lại cuộc đua vô địch đầy kịch tính tại V-League 2025-2026.