HLV Mauro Jeronimo lý giải nguyên nhân Xuân Son tịt ngòi sau trận thua Thể Công Viettel HLV trưởng Thép Xanh Nam Định lên tiếng bảo vệ tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sau chuỗi 3 trận không ghi bàn, đồng thời chỉ trích lối chơi tiêu tốn thời gian tại V-League.

Cơn khủng hoảng của Thép Xanh Nam Định tiếp tục kéo dài sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Thể Công Viettel trong trận đấu bù vòng 10 V-League. Tâm điểm của sự chú ý một lần nữa đổ dồn vào Nguyễn Xuân Son khi chân sút này có trận đấu thứ 3 liên tiếp tịt ngòi kể từ khi trở lại sân cỏ. Trước những áp lực dư luận, HLV Mauro Jeronimo đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về phong độ của cậu học trò cũng như thực trạng khốc liệt của giải đấu quốc nội.

Xuân Son vẫn đang tịt ngòi tại V-League.

Rào cản từ đặc thù lối chơi tại V-League

Lý giải về việc chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới mùa trước chưa tìm lại được bản năng sát thủ, HLV Mauro Jeronimo cho rằng phong cách thi đấu tại V-League đang gây khó khăn lớn cho các tiền đạo mục tiêu. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng cường độ trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng, khiến các cầu thủ khó duy trì được nhịp độ thi đấu cần thiết.

"V-League có sự khác biệt rất lớn so với các giải đấu khu vực hay châu lục mà chúng tôi từng tham dự. Khả năng thi đấu của Xuân Son bị ảnh hưởng trực tiếp khi thời gian bóng lăn thực tế trên sân là quá ít", ông Jeronimo chia sẻ. Theo thống kê từ ban huấn luyện Nam Định, trận đấu với Thể Công Viettel chứng kiến tới khoảng 40 tình huống phạm lỗi, cùng với đó là mật độ dày đặc của các pha bóng dài khiến lối chơi phối hợp bị xé vụn.

Bên cạnh yếu tố khách quan, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận sự gián đoạn trong sự nghiệp đã bào mòn thể chất của tiền đạo này. Việc phải nghỉ thi đấu gần 1 năm khiến Xuân Son chưa đạt được trạng thái lý tưởng nhất. Tuy nhiên, ông Jeronimo khẳng định cầu thủ này đang nỗ lực tối đa trong từng buổi tập để sớm lấy lại phong độ, không chỉ vì mục tiêu của CLB mà còn để sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Nỗi lo từ chuỗi 10 trận không thắng

Thất bại trước Thể Công Viettel đã kéo dài chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng của đội bóng thành Nam lên con số 10. Đây là một thống kê đáng báo động đối với nhà đương kim vô địch. Dù vậy, dưới góc độ chuyên môn, HLV Jeronimo tin rằng đội bóng của ông không đáng nhận một kết quả trắng tay trong trận đấu bù này.

Phân tích về diễn biến trên sân, ông cho biết: "Hiệp 1 diễn ra tương đối cân bằng khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Nam Định đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và chơi hay hơn hẳn. Chúng tôi đã tạo ra được ít nhất 2 đến 3 cơ hội rõ rệt ngay trong vòng cấm nhưng các chân sút lại không thể tận dụng thành công". Ngược lại, Thể Công Viettel đã thể hiện sự thực dụng đáng nể khi tận dụng sai lầm hiếm hoi của hàng thủ đối phương để ghi bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu.

Về phía đối thủ, HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được trong ngày đầu xuân. Tuy nhiên, khi được hỏi về phong độ của Xuân Son, chiến lược gia người Bulgaria đã từ chối đưa ra nhận xét cá nhân. Ông khẳng định kết quả trận đấu là thành quả của tập thể và ông chỉ tập trung vào màn trình diễn của các học trò mình.

Áp lực cải thiện trước vòng đấu tới

Với tình hình hiện tại, Thép Xanh Nam Định đang đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn. Lối chơi tấn công vốn là bản sắc của đội bóng đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm cuối cùng. Việc quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các cá nhân như Xuân Son đã khiến đội bóng dễ bị bắt bài khi các trụ cột này không đạt phong độ cao.

Để chuẩn bị cho mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Ninh Bình vào cuối tuần này, HLV Jeronimo cho biết toàn đội sẽ phải rà soát lại hệ thống tấn công. Việc cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội và nâng cao thể lực cho các vị trí chủ chốt sẽ là ưu tiên hàng đầu. Người hâm mộ đội bóng thành Nam đang kỳ vọng Xuân Son sẽ sớm thông nòng để chấm dứt chuỗi ngày u ám của đội nhà.