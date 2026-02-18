HLV Mikel Arteta cân nhắc bỏ khởi động trước trận sau chuỗi chấn thương tại Arsenal Arsenal đang xem xét loại bỏ quy trình khởi động truyền thống sau khi hàng loạt trụ cột như Saka và Calafiori liên tiếp gặp sự cố ngay trước giờ bóng lăn.

HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal đang nghiêm túc đánh giá lại quy trình chuẩn bị trước trận đấu, thậm chí để ngỏ khả năng loại bỏ hoàn toàn các bài tập khởi động. Quyết định táo bạo này nhằm bảo vệ đôi chân các cầu thủ trong bối cảnh danh sách bệnh binh của đội bóng thành London liên tục nối dài bởi những sự cố hy hữu.

Các cầu thủ Arsenal khởi động trước trận.

Ám ảnh chấn thương sát giờ thi đấu

Tình trạng các trụ cột gặp sự cố ngay trong lúc làm nóng đã trở thành bài toán nan giải đối với ban huấn luyện Arsenal. Trường hợp mới nhất là hậu vệ Riccardo Calafiori, người phải rút lui chỉ vài phút trước khi trận đấu với Wigan tại vòng 4 FA Cup bắt đầu. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Calafiori "ngã ngựa" theo cách này sau khi từng phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương cơ lúc khởi động trong trận gặp Brighton.

Danh sách nạn nhân còn bao gồm những cái tên không thể thay thế như Bukayo Saka và William Saliba. Chia sẻ về tình trạng này, HLV Mikel Arteta cho biết: "Willy Saliba bị lật cổ chân, trong khi trường hợp của Bukayo Saka là bất ngờ nhất vì cậu ấy không hề cho thấy triệu chứng hay tín hiệu cảnh báo nào trước đó".

Thay đổi tư duy về y học thể thao

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, tần suất chấn thương trong lúc khởi động đã tăng vọt bất thường. Trong 6 năm ông làm việc tại Emirates, những sự cố này thường chỉ xảy ra 1-2 lần, nhưng hiện tại con số này đã lên tới 4 lần chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này buộc đội ngũ y tế và huấn luyện phải nhìn nhận lại toàn bộ quy trình.

Arteta đưa ra một giả thuyết dựa trên trải nghiệm thực tế của cầu thủ: "Ở giờ nghỉ giữa hiệp, chúng ta ngồi nghỉ gần 15 phút rồi vào sân đá 'hết ga' ở hiệp hai. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không khởi động trước trận? Đây là điều đáng để cân nhắc". Ông thừa nhận mỗi khi nghe tiếng gõ cửa văn phòng trước trận, ông lại cảm thấy lo lắng vì sợ nhận tin dữ về nhân sự.

Thử thách trước chuyến làm khách tới sân Wolves

Quyết định về việc có thay đổi quy trình chuẩn bị hay không sẽ sớm được đưa ra khi Arsenal bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Trước mắt, "Pháo thủ" sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn tới sân của Wolves trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Dù đón nhận cú hích lớn từ sự trở lại của Riccardo Calafiori và Ben White, nhưng Arsenal vẫn phải đối mặt với bài toán sáng tạo khi nhạc trưởng Martin Odegaard vẫn vắng mặt. Việc tối ưu hóa thể trạng cầu thủ hiện là ưu tiên hàng đầu của Arteta để duy trì cuộc đua vô địch.