HLV Nam Định tiết lộ lý do bất ngờ khiến Xuân Son vắng mặt trước Johor Darul Ta'zim HLV Mauro Jeronimo khẳng định việc gạch tên tiền đạo Nguyễn Xuân Son khỏi danh sách thi đấu là nước đi chiến thuật nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết ASEAN Club Championship.

Bầu không khí tại sân Thiên Trường trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ASEAN Club Championship gặp Johor Darul Ta'zim đã trải qua một thoáng hụt hẫng khi danh sách đăng ký thi đấu của Nam Định thiếu vắng cái tên quan trọng nhất: Nguyễn Xuân Son. Sự vắng mặt của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu đã tạo ra nhiều đồn đoán trước khi HLV Mauro Jeronimo chính thức lên tiếng làm rõ sự việc.

Xuân Son bất ngờ vắng mặt ở trận đấu với Johor Darul Ta'zim

Nỗi lo từ những tấm thẻ vàng

Trong bối cảnh Nam Định cần một kết quả thuận lợi để tranh ngôi đầu bảng B, việc không sử dụng một "sát thủ" đã có 7 pha lập công như Xuân Son là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, theo phân tích của ban huấn luyện đội bóng thành Nam, rủi ro về mặt nhân sự ở vòng đấu loại trực tiếp quan trọng hơn nhiều so với kết quả của một trận đấu vòng bảng khi đội nhà đã chắc suất đi tiếp.

Phát biểu sau trận hòa kịch tính với đại diện đến từ Malaysia, HLV Mauro Jeronimo thẳng thắn chia sẻ: “Xuân Son đã nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng. Nếu tiếp tục nhận thêm thẻ ở trận đấu này, cậu ấy sẽ bị treo giò và không thể góp mặt ở trận bán kết lượt đi. Vì vậy, câu lạc bộ đã lựa chọn phương án an toàn nhất”. Đây được xem là một tính toán đầy thực dụng nhưng hợp lý, bởi tầm ảnh hưởng của tiền đạo sinh năm 1997 lên lối chơi của Nam Định là không thể thay thế.

Ưu tiên mục tiêu dài hạn tại ASEAN Club Championship

Sự vắng mặt của Xuân Son không chỉ là câu chuyện về thẻ phạt mà còn phản ánh chiến lược xoay tua đội hình của HLV Mauro Jeronimo. Trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc, việc giữ cho các trụ cột có trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất cho những trận cầu mang tính chất "sinh tử" là ưu tiên hàng đầu. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ thêm rằng dù bản thân Xuân Son luôn khao khát được ra sân cống hiến, nhưng anh cũng hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ quyết định của ban huấn luyện vì lợi ích chung của tập thể.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng Xuân Son cũng là cơ hội để các nội binh và những nhân tố dự bị chứng tỏ năng lực. Nam Định đang cho thấy họ không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân mà đang xây dựng một lối chơi gắn kết, có chiều sâu đội hình đủ tốt để đương đầu với những đối thủ mạnh nhất khu vực như Johor Darul Ta'zim.

Sẵn sàng cho vòng bán kết

Dù không thể giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng, nhưng việc bảo toàn được lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là tránh được án treo giò cho Xuân Son, được coi là một thành công về mặt chiến thuật của Nam Định. Với 7 bàn thắng sau giai đoạn vòng bảng, tiền đạo nhập tịch này vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của đội bóng thành Nam trong hành trình chinh phục danh hiệu vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Hiện tại, ban huấn luyện Nam Định đang tập trung tối đa cho công tác hồi phục và phân tích đối thủ tại bán kết. Sự trở lại của Xuân Son trong trạng thái sung mãn nhất hứa hẹn sẽ mang đến sức mạnh hủy diệt cho hàng công của đội chủ sân Thiên Trường ở những vòng đấu quyết định sắp tới.