HLV Nguyễn Thành Công và kế hoạch giúp PVF-CAND lội ngược dòng trụ hạng V.League Dù gia nhập giải đấu trong thế 'kẻ đóng thế', PVF-CAND đang cho thấy sự lột xác mạnh mẽ dưới bàn tay HLV Nguyễn Thành Công nhờ triết lý thực dụng và nhân sự mới.

PVF-CAND đang trải qua một mùa giải đầy thử thách tại V.League, nhưng sự lạc quan đang dần trở lại với đội bóng ngành công an. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, tân binh này đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi nhóm cuối bảng bằng lối chơi thực dụng và những bổ sung nhân sự chất lượng.

HLV Nguyễn Thành Công tự tin giúp PVF-CAND vượt khó.

Từ kẻ đóng thế đến giai đoạn khủng hoảng đầu mùa

Xuất hiện tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam như một phương án thay thế bất đắc dĩ sau khi CLB Quảng Nam rút lui, PVF-CAND đã đối mặt với những khó khăn chồng chất. Với vỏn vẹn 2 tuần để chuẩn bị và một đội hình chắp vá, không ngạc nhiên khi đội bóng này nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.

Sau màn ra mắt đầy hứa hẹn trước SLNA, PVF-CAND đã phải trải qua chuỗi trận không thắng kéo dài, khiến họ bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, quãng nghỉ 3 tháng quý giá của giải đấu đã trở thành thời điểm vàng để HLV Nguyễn Thành Công thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Triết lý thực dụng và sự hòa nhập của các tân binh

Thay vì lối chơi hoa mỹ nhưng thiếu hiệu quả, HLV Nguyễn Thành Công đã áp dụng triết lý "Thủ chắc để có điểm". Ông tập trung tái thiết nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật, biến PVF-CAND thành một tập thể lỳ lợm và khó bị đánh bại hơn trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Thành quả đầu tiên của quá trình này là chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Gò Đậu của Becamex TP.HCM tại vòng 13. Đây không chỉ là 3 điểm đơn thuần mà còn là lời khẳng định cho sự hiệu quả của các bản hợp đồng mới. Bộ đôi ngoại binh Lucas Henrique và Reynolds Alastair đã nhanh chóng bắt nhịp, tạo thành trục xương sống vững chắc cho đội hình.

Vá lỗ hổng hàng phòng ngự

Bên cạnh các ngoại binh, sự bổ sung trung vệ Phạm Lý Đức mượn từ CAHN được xem là nước đi khôn ngoan để lấp đầy khoảng trống sau chấn thương của Hiểu Minh. Dù Lý Đức vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hoàn toàn, nhưng khả năng "liệu cơm gắp mắm" của chiến lược gia họ Nguyễn đang giúp PVF-CAND tối ưu hóa nguồn lực hiện có.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đang lên cao sau những chuyển biến tích cực, người hâm mộ đội bóng ngành công an hoàn toàn có quyền hy vọng vào một màn lội ngược dòng ấn tượng trong giai đoạn 2 của mùa giải.