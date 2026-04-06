HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt Đồng Nai chinh phục V-League 2026/27 Sau kỳ tích thăng hạng, Ban lãnh đạo Trường Tươi Đồng Nai xác nhận tiếp tục gắn bó với HLV Nguyễn Việt Thắng, đánh dấu lần đầu tiên ông cầm quân tại sân chơi V-League.

Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai vừa chính thức công bố quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Việt Thắng cho chiến dịch V-League 2026/27. Đây là động thái khẳng định sự ổn định và tham vọng của đội bóng miền Đông Nam Bộ sau khi giành quyền thăng hạng đầy thuyết phục.

Đồng Nai sẽ tiếp tục hành trình chinh phục bóng đá quốc nội ở sân chơi V-League 2026/27.

Sự tín nhiệm tuyệt đối sau kỳ tích thăng hạng

Quyết định gia hạn được đưa ra vào tối ngày 3/6, chỉ một thời gian ngắn sau khi đội bóng hoàn thành mục tiêu lên chơi tại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Ban lãnh đạo CLB đánh giá cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh của chiến lược gia trẻ tuổi trong việc vận hành lối chơi và quản trị nhân sự.

Đại diện CLB Trường Tươi Đồng Nai nhấn mạnh: "V-League là nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất và những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất. Chúng tôi tin tưởng HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục là người truyền cảm hứng, dẫn dắt tập thể chinh phục những mục tiêu mới, xây dựng một đội bóng giàu bản sắc và đủ sức cạnh tranh".

Dấu ấn chuyên môn và khả năng truyền lửa

Để nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, HLV Nguyễn Việt Thắng đã xây dựng một Đồng Nai thi đấu ngoan cường với các mảng miếng chiến thuật rõ nét. Không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn, vị thuyền trưởng này còn thành công trong việc khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong lòng các cầu thủ cũng như người hâm mộ địa phương.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, ông Thắng được trải nghiệm không khí V-League trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Trước đó, dù từng đưa Câu lạc bộ Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại, ông vẫn lỡ hẹn với đấu trường đỉnh cao khi chia tay đội bóng cố đô ngay sau mùa giải đó.

Hành trình từ tiền đạo lừng lẫy đến băng ghế chỉ đạo

Việc dẫn dắt Đồng Nai tại V-League 2026/27 là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Trước khi đạt được thành công hiện tại, HLV Nguyễn Việt Thắng đã tích lũy kinh nghiệm dày dặn qua nhiều vai trò khác nhau:

Công tác đào tạo trẻ tại trung tâm PVF.

Làm trợ lý huấn luyện tại Câu lạc bộ Đà Nẵng.

Trực tiếp dẫn dắt Câu lạc bộ Cần Thơ tại giải hạng Nhất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng lẫn tinh thần, Đồng Nai và HLV Nguyễn Việt Thắng đang hướng tới mục tiêu trụ vững và tạo ra những bất ngờ tại V-League mùa tới, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá tỉnh nhà trên bản đồ bóng đá quốc gia.