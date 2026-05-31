HLV Nova Arianto: U19 Indonesia coi giải Đông Nam Á là bước đệm cho đấu trường châu lục Dù bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, HLV Nova Arianto ưu tiên việc cọ xát và chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu xa hơn tại vòng loại U20 châu Á 2027.

U19 Indonesia đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 13 tháng Sáu tại Medan. Với tư cách là chủ nhà và đương kim vô địch, đội bóng xứ vạn đảo không chỉ đặt mục tiêu thành tích mà còn xem đây là bài kiểm tra quan trọng cho hệ thống chiến thuật và nhân sự.

HLV Arianto tự tin trước thềm giải U19 Đông Nam Á.

Ưu tiên 'quá trình' hơn áp lực bảo vệ ngôi vương

Trở lại sân chơi khu vực sau chiến tích vô địch năm 2024, áp lực dành cho thầy trò HLV Nova Arianto là không hề nhỏ. Tuy nhiên, chiến lược gia sinh ra tại Semarang đã sớm giải tỏa tâm lý cho các học trò bằng cách nhấn mạnh vào giá trị của quá trình phát triển thay vì chỉ chăm chú vào chiếc cúp vô địch.

"Chức vô địch chắc chắn là mong muốn của tất cả chúng ta. Nhưng tôi không muốn các cầu thủ chỉ tập trung vào điều đó. Điều tôi yêu cầu là sự tập trung vào quá trình để đạt được kết quả," HLV Arianto khẳng định. Ông cho biết ban huấn luyện sẽ đánh giá đội hình qua từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc chạm trán với Myanmar, sau đó là Timor Leste và cuối cùng là đối thủ duyên nợ Việt Nam.

Thử thách tại 'bảng đấu tử thần'

Tại giải đấu năm nay, U19 Indonesia nằm ở bảng A, nơi quy tụ những đối thủ đầy khó chịu. Đáng chú ý nhất chính là cuộc đọ sức với U19 Việt Nam – trận đấu được dự báo sẽ quyết định ngôi đầu bảng và là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới truyền thông khu vực.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Arianto nhận định: "Bảng A rất cạnh tranh. Cả Việt Nam, Myanmar và Timor Leste đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là tín hiệu tích cực vì chúng tôi đang tìm kiếm những trận đấu thử sức ở cấp độ quốc tế để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027."

Xây dựng lực lượng từ nguồn tài năng đa dạng

Để hiện thực hóa tham vọng dài hạn, HLV Nova Arianto đã triệu tập danh sách 23 cầu thủ tối ưu. Đáng chú ý, đội hình lần này có sự góp mặt của 6 tài năng gốc Indonesia đang thi đấu tại nước ngoài. Việc kết hợp giữa sức trẻ trong nước và tư duy chơi bóng hiện đại từ các cầu thủ ngoại lực được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới mẻ và đột biến cho U19 Indonesia.

Nhìn chung, giải U19 Đông Nam Á 2026 không chỉ là nơi bảo vệ danh dự của nhà vua, mà còn là bàn đạp chiến lược để bóng đá Indonesia sàng lọc quân bài tốt nhất cho mục tiêu vươn tầm châu lục trong tương lai gần.