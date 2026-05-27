HLV Park Hang Seo bất ngờ tái xuất, dẫn dắt đội bóng hạng Hai Thái Lan Kanchanaburi Power FC Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, chiến lược gia Park Hang Seo đã chọn Thái Lan làm bến đỗ mới với nhiệm vụ vực dậy Kanchanaburi Power FC từ giải hạng Hai.

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo, đã chính thức chấm dứt những đồn đoán về tương lai bằng việc nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC tại hệ thống giải vô địch quốc gia Thái Lan. Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam bất ngờ mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Malaysia, nơi vốn theo sát hành trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Park sẽ làm việc tại Thái Lan.

Sự tái xuất đầy kịch tính của chiến lược gia 68 tuổi

Kể từ khi chia tay bóng đá Việt Nam vào năm 2023, Park Hang Seo luôn là cái tên "nóng" trên thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên. Ông từng được liên kết với hàng loạt bến đỗ tiềm năng như đội tuyển Ấn Độ, Campuchia hay các CLB danh tiếng tại quê nhà Hàn Quốc như Ulsan HD. Tuy nhiên, việc lựa chọn Kanchanaburi Power FC – một đội bóng vừa trải qua mùa giải đầy biến động – được xem là một bước đi đầy táo bạo và mang đậm tính thử thách cá nhân của ông.

Xây dựng lại từ nền tảng Thai League 2

Kanchanaburi Power FC vừa trải qua một hành trình đáng quên khi kết thúc mùa giải Thai League 1 ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 23 điểm. Việc phải xuống hạng buộc ban lãnh đạo đội bóng phải thực hiện cuộc cách mạng triệt để trên băng ghế chỉ đạo. Bên cạnh HLV Park Hang Seo, ban huấn luyện mới còn có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như trợ lý Lee Jung Soo – người từng làm việc tại đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2025-2026 – và chuyên gia thể lực Roh Yeong Su.

Dù thi đấu ở hạng dưới, trong tay ông Park vẫn sở hữu dàn nhân sự chất lượng với nhiều ngoại binh tên tuổi. Đáng chú ý nhất là cựu ngôi sao Premier League Andros Townsend, cùng với Alain Oyarzun, Aboubakar Kamara và tuyển thủ Malaysia Sergio Aguero. Sự kết hợp giữa triết lý thực dụng của ông Park và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho đội bóng.

Tham vọng và tác động đến bóng đá khu vực

Mục tiêu trọng tâm mà ban lãnh đạo đội bóng xứ chùa vàng đặt ra cho chiến lược gia người Hàn Quốc là xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Cụ thể, ông Park có nhiệm vụ đưa Kanchanaburi trở lại hạng đấu cao nhất vào mùa giải 2027/28. Giới phân tích nhận định, sự hiện diện của một tên tuổi lớn như Park Hang Seo sẽ giúp sức hút của giải hạng Hai Thái Lan tăng vọt, đồng thời khẳng định tham vọng vươn tầm của đội bóng này trong tương lai gần.