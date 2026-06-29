HLV Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 Trưởng đoàn Park Hang-seo thừa nhận tuyển Hàn Quốc không đáp ứng được kỳ vọng sau khi sớm dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026, trong khi HLV Hong Myung-bo chính thức từ chức.

Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại trong sự thất vọng bao trùm. Tối 28/6, tại trung tâm huấn luyện ở Zapopan, Mexico, ông Park Hang-seo, Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, đã thực hiện một cử chỉ đầy sức nặng: cúi đầu xin lỗi người hâm mộ quê nhà sau khi đội bóng xứ kim chi bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Park Hang-seo xin lỗi người hâm mộ Hàn Quốc.

Phát biểu trước truyền thông quốc tế, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam không giấu nổi sự thất vọng về kết quả của đội nhà. Ông Park thừa nhận Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã không thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ dù đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Với tư cách Trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì không thể mang lại kết quả như mong đợi. Các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu, nhưng chúng tôi không thể đền đáp sự cổ vũ của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng", ông Park phát biểu trong buổi họp báo.

Sự khởi đầu hứa hẹn và cú trượt chân đau đớn

Chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Hàn Quốc khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng 2-1 trước CH Czech. Tuy nhiên, sự hưng phấn đó nhanh chóng bị dập tắt bởi hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Mexico và Nam Phi. Sự bế tắc trong khâu dứt điểm và thiếu đột biến trong lối chơi đã khiến đại diện châu Á trả giá đắt.

Tuyển Hàn Quốc gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Kết thúc vòng bảng, đội bóng của HLV Hong Myung-bo chỉ đứng thứ ba bảng A với 3 điểm. Hiệu số bàn thắng bại và điểm số này không đủ để giúp họ lọt vào nhóm những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng knock-out.

Biến động nhân sự và tương lai bóng đá Hàn Quốc

Thất bại này đã dẫn đến hệ lụy ngay tức thì. Cùng xuất hiện trong buổi họp báo với ông Park Hang-seo, HLV trưởng Hong Myung-bo đã chính thức tuyên bố từ chức. Đây là một kết cục buồn cho huyền thoại bóng đá Hàn Quốc khi không thể giúp đội tuyển tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ông Park Hang-seo nhấn mạnh rằng KFA cần có một cuộc rà soát tổng thể và nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót. Theo ông, bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước một giai đoạn khó khăn và chỉ có sự tự kiểm điểm, quyết tâm thay đổi mới có thể tạo ra một khởi đầu mới bền vững hơn.

Áp lực từ dư luận Hàn Quốc là vô cùng lớn. Trên mạng xã hội, những đoạn clip về việc đội tuyển bị ném trứng tại sân bay sau thất bại ở World Cup 2018 bất ngờ bị đào lại, cho thấy sự khắt khe của người hâm mộ nước này đối với thành tích của đội tuyển quốc gia. Để trở lại vị thế hàng đầu châu lục, Hàn Quốc rõ ràng cần nhiều hơn là những lời xin lỗi; họ cần một chiến lược dài hạn và những thay đổi mang tính hệ thống trong cách vận hành đội bóng.