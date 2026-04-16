HLV Park Hang Seo cùng bầu Đức ra mắt giải U14 quốc tế quy mô 1 tỷ đồng tại Gia Lai Sự kiện quy tụ 12 đội bóng trẻ từ Việt Nam và quốc tế, diễn ra từ ngày 11 đến 15/05/2026 tại Gia Lai với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD.

HLV Park Hang Seo và bầu Đức vừa chính thức công bố Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, một sân chơi trẻ quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng vượt mốc 1 tỷ đồng. Sự kiện không chỉ là giải đấu đơn thuần mà còn đánh dấu nỗ lực nâng tầm bóng đá học đường và củng cố nền tảng bền vững cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức cùng các khách mời tại họp báo giới thiệu giải U14 Quốc tế tại Gia Lai 2026.

Sự hiện diện của những nhân vật quyền lực bóng đá

Chiều ngày 16/04/2026, buổi họp báo công bố Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã diễn ra đầy ấn tượng. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là sự hội ngộ giữa HLV Park Hang Seo – hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và bầu Đức. Sự xuất hiện của những nhân vật tầm cỡ này cho thấy tầm quan trọng và kỳ vọng lớn dành cho lứa cầu thủ trẻ tại phố Núi.

Chia sẻ về dự án này, bầu Đức thừa nhận sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho bóng đá, ông luôn trăn trở về việc thiếu hụt một sân chơi chuyên nghiệp thực thụ dành cho lứa tuổi nhi đồng. Với ông, đầu tư vào bóng đá trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng một tương lai bền vững.

Quy mô quốc tế với sự góp mặt của 12 học viện danh tiếng

Giải đấu năm nay gây ấn tượng mạnh với sự tham gia của 12 đội bóng trẻ, bao gồm sự giao thoa giữa các lò đào tạo hàng đầu Việt Nam và các CLB quốc tế. Đại diện phía Việt Nam gồm có: HAGL, PVF, SLNA, Hà Nội và Trường Tươi Bình Phước. Đây đều là những đơn vị có truyền thống và thế mạnh trong công tác đào tạo trẻ.

Bên cạnh đó, bảy đội khách mời quốc tế cũng mang đến chất lượng chuyên môn cao, bao gồm: Jubilo Iwata, Gangwon FC, Mohyeon, Shenzhen, Chonburi, U14 Malaysia và Khăm Say. Sự đa dạng về phong cách thi đấu từ các nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á hứa hẹn tạo nên một môi trường cọ xát quý giá cho các cầu thủ nhí.

Thể thức thi đấu chuyên nghiệp và cơ cấu giải thưởng lớn

Festival sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15/05/2026 tại sân Pleiku và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, tỉnh Gia Lai. Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra 8 cái tên xuất sắc nhất tiến vào tứ kết. Đáng chú ý, các trận đấu được tổ chức theo thể thức 11 người với thời gian 60 phút mỗi trận.

Để tăng tính kịch tính, nếu hai đội có kết quả hòa sau thời gian thi đấu chính thức, loạt sút luân lưu sẽ được thực hiện ngay lập tức để phân định thắng bại. Điểm hấp dẫn không thể bỏ qua chính là giá trị giải thưởng lên tới hơn 40.000 USD (tương đương hơn một tỷ đồng):

Đội vô địch: 20.000 USD

20.000 USD Á quân: 10.000 USD

10.000 USD Hạng ba: 5.000 USD

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận định đây là một sáng kiến tiêu biểu của bầu Đức và cần được nhân rộng trên quy mô cả nước. Với sự tiếp sức từ HLV Park Hang Seo và tâm huyết của những người làm bóng đá, Festival U14 Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng cho những ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam.