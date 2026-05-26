HLV Park Hang Seo hoãn tới Thái Lan; Tuyển Việt Nam lên lịch tập huấn Hàn Quốc Chiến lược gia Park Hang Seo tạm hoãn nhiệm vụ tại câu lạc bộ Kanchanaburi để hỗ trợ tuyển Hàn Quốc dự World Cup, trong khi Đội tuyển Việt Nam chốt kế hoạch quan trọng cho ASEAN Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua chứng kiến nhiều biến động quan trọng, từ kế hoạch nhân sự của các cựu huấn luyện viên đến công tác chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho các giải đấu quốc tế lớn. Đáng chú ý nhất là tình hình của ông Park Hang Seo tại Thái Lan và lộ trình hướng tới ASEAN Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên trưởng đương nhiệm.

HLV Park Hang Seo ưu tiên nhiệm vụ quốc gia tại Hàn Quốc

Dù đã đạt thỏa thuận dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi (Thái Lan) với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn chưa thể chính thức nhậm chức. Theo các nguồn tin từ OSEN và Yonhap, chiến lược gia 68 tuổi đang gánh vác trọng trách lớn tại quê nhà.

Cụ thể, với cương vị tân Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) được bổ nhiệm từ tháng 4/2025, ông Park hiện đang đảm nhận vai trò trưởng nhóm hỗ trợ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong chiến dịch World Cup 2026. Sự hiện diện của ông được coi là điểm tựa tinh thần và chuyên môn quan trọng cho đội bóng xứ Kim chi, khiến kế hoạch dẫn dắt câu lạc bộ tại Thái Lan phải tạm lùi lại một thời gian.

Tuyển Việt Nam chốt lịch tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc

Để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ vương quyền tại khu vực Đông Nam Á, Đội tuyển Việt Nam đã sớm kích hoạt kế hoạch chuẩn bị chuyên sâu. Theo đó, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến ngày 14/7.

Đợt tập huấn này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ cải thiện nền tảng thể lực và rèn luyện kỹ chiến thuật trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng tại ASEAN Cup 2026. Việc chọn Hàn Quốc làm địa điểm rèn quân cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho mục tiêu vô địch.

V.League: Tinh thần giúp Hà Nội FC vượt khó trước Nam Định

Tại sân Hàng Đẫy, TP.Hà Nội, trận đấu muộn vòng 24 V.League 2025/26 giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định đã diễn ra kịch tính. Dù không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương, đội bóng Thủ đô vẫn thi đấu đầy nỗ lực để giành chiến thắng sát sao 2-1.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần là chìa khóa giúp đội nhà vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt: "Đối diện với thời tiết này thì chỉ có tinh thần thôi. Hôm nay tinh thần của CLB Hà Nội tốt hơn và chúng tôi chỉ biết vào sân là chạy và chạy".

Biến động tại World Cup U17 và thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh các tin tức trong nước, bóng đá khu vực và quốc tế cũng có nhiều thông tin đáng lưu ý liên quan đến Việt Nam. Tờ Bola Sport của Indonesia vừa dành lời khen ngợi cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam, ví von lối chơi của đội là sự kết hợp giữa kỹ thuật Nam Mỹ và tính kỷ luật của bóng đá châu Âu.

Ở một diễn biến khác, U17 Mali – đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 – đã quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Demba Mamadou Traore. Đây là động thái bất ngờ có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu của đại diện Việt Nam.

Về thị trường chuyển nhượng V.League, CLB CAHN đang tích cực đàm phán với trung vệ người Brazil Leonardo Rodrigues dos Santos (Leo Santos). Cầu thủ 27 tuổi này được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của đội bóng ngành công an trong mùa giải mới, khi các thỏa thuận đang đi đến những bước cuối cùng.