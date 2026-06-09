HLV Park Hang Seo tái xuất World Cup 2026 cùng tuyển Hàn Quốc sau 24 năm Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân cùng Hàn Quốc dự World Cup 2026 trong vai trò điều phối viên đặc biệt, sát cánh cùng HLV Hong Myung Bo.

Sáng ngày 9/6, HLV Park Hang Seo đã chính thức hội quân cùng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc để bắt đầu chiến dịch World Cup 2026. Sự hiện diện của chiến lược gia sinh năm 1957 tại đại bản doanh đội tuyển, bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Lee Kang In (PSG), đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và giới chuyên môn xứ kim chi.

HLV Park Hang Seo rạng rỡ cùng ngôi sao Lee Kang In. Ảnh: FBNV.

Vai trò đặc biệt của người hùng World Cup 2002

Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, HLV Park Hang Seo mới lại trực tiếp làm nhiệm vụ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong quá khứ, ông từng là trợ lý đắc lực của HLV Guus Hiddink, góp công lớn đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Tại kỳ World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico, thầy Park sẽ đảm nhận vai trò điều phối, hỗ trợ ban huấn luyện và quản lý các vấn đề hậu cần, vận hành.

Dù đang dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi, HLV Park Hang Seo vẫn song song đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) từ tháng 4 năm nay. Việc ông tham gia vào ban huấn luyện lần này được xem là một bước đi chiến lược của KFA nhằm tận dụng kinh nghiệm dày dạn và khả năng kết nối tâm lý của vị chiến lược gia này.

Sự kết hợp chiến lược giữa Park Hang Seo và Hong Myung Bo

Sự am hiểu sâu sắc và mối quan hệ thân thiết giữa HLV Park Hang Seo và HLV trưởng Hong Myung Bo được kỳ vọng sẽ tạo nên sự ổn định cho phòng thay đồ của đội tuyển Hàn Quốc. Trong vai trò điều phối viên, ông Park sẽ là cầu nối quan trọng giữa các bộ phận, giúp duy trì trạng thái chuyên môn và tâm lý tốt nhất cho các cầu thủ trước những trận đấu khốc liệt.

Trước đó, ông cũng đã thể hiện năng lực quản lý khi sắm vai Trưởng đoàn bóng đá Hàn Quốc trong đợt FIFA Days hồi tháng 3, tạo tiền đề vững chắc cho việc hội quân chính thức lần này.

Thử thách cực đại tại Bảng A World Cup 2026

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A, nơi được đánh giá là bảng đấu khó lường với sự góp mặt của các đối thủ có trình độ tương đương. Khả năng tiến sâu của đội bóng xứ kim chi sẽ phụ thuộc lớn vào việc tích lũy điểm số qua từng trận đấu cụ thể.

Thời gian (Giờ Việt Nam) Đối thủ Vòng đấu 09:00 ngày 12/6 CH Séc Lượt trận 1 08:00 ngày 19/6 Mexico (Chủ nhà) Lượt trận 2 08:00 ngày 25/6 Nam Phi Lượt trận 3

Nhìn chung, với sự bổ sung nhân sự chất lượng trong ban huấn luyện và dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Lee Kang In, Hàn Quốc đang cho thấy quyết tâm lớn trong việc vượt qua vòng bảng tại bảng A đầy rủi ro. Kinh nghiệm từ "thế hệ vàng" 2002 của Park Hang Seo và Hong Myung Bo được coi là vũ khí tinh thần quan trọng nhất của đội bóng lúc này.