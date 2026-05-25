HLV Park Hang Seo tạm hoãn dẫn dắt Kanchanaburi để dồn lực cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 Chiến lược gia Park Hang Seo ưu tiên trọng trách Phó Chủ tịch KFA để hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 trước khi sang Thái Lan dẫn dắt CLB Kanchanaburi.

Trọng trách quốc gia tại World Cup 2026

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi của Thái Lan với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, thay vì sang xứ chùa Vàng nhậm chức ngay lập tức, chiến lược gia 68 tuổi quyết định ưu tiên thực hiện trọng trách tại Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.

HLV Park Hang Seo chưa thể nhậm chức tại Kanchanaburi vì bận cùng đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup.

Với tư cách là tân Phó Chủ tịch KFA vừa được bổ nhiệm vào tháng 4/2025, ông Park đang đảm nhận vai trò trưởng nhóm hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Dự kiến vào ngày 29/5 tới, ông cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và hậu cần sẽ lên đường sang Mỹ để dồn lực hỗ trợ thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo. Đây là nỗ lực của KFA nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Thử thách tái thiết tại môi trường bóng đá Thái Lan

Chỉ sau khi hành trình của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 khép lại, ông Park Hang Seo mới chính thức chuyển sang Thái Lan nhận việc. Nhiệm vụ tại bến đỗ mới được đánh giá là vô cùng nặng nề khi Kanchanaburi đang ở vị trí đáy bảng xếp hạng Thai League 1 mùa giải 2025-2026. Mục tiêu cốt lõi của ông là giúp câu lạc bộ vượt qua khủng hoảng và giành suất thăng hạng trở lại.

Tại đây, chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến sẽ áp dụng triết lý quản trị mang đậm dấu ấn chuyên môn từ quê hương. Theo phân tích từ giới truyền thông, ông Park sẽ tích hợp hệ thống quản lý dinh dưỡng, chương trình nâng cao thể lực chuyên sâu, cùng hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu video vào môi trường bóng đá Thái Lan. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, bởi Thái Lan vốn là thị trường mà các huấn luyện viên Hàn Quốc thường gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định bản thân.

Khát vọng chinh phục những giới hạn mới ở tuổi 68

Kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2023, HLV Park Hang Seo chủ yếu dành thời gian cho các dự án bóng đá trẻ và vai trò cố vấn cho Bắc Ninh FC. Việc quyết định trở lại băng ghế chỉ đạo cho thấy đam mê mãnh liệt của ông với bóng đá chuyên nghiệp. Chia sẻ thông qua công ty đại diện, ông khẳng định chọn Thái Lan vì đây vẫn là một "thử thách còn dang dở".

Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của CLB Kanchanaburi đã khơi lại ngọn lửa nghề nghiệp trong vị chiến lược gia kỳ cựu. Ông Park nhấn mạnh rằng bản thân muốn chứng minh tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và những thử thách mới trong sự nghiệp cầm quân của mình.