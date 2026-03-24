HLV Peter Cklamovski cay đắng khi Malaysia mất vé Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam Quyết định xử thua từ AFC khiến Malaysia rơi xuống hạng 135 FIFA và lỡ hẹn với ngày hội bóng đá châu Á, buộc HLV Cklamovski phải đối mặt với tương lai đầy áp lực.

Bóng đá Malaysia vừa phải hứng chịu một "cơn địa chấn" khi chính thức mất quyền tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027. Quyết định từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không chỉ tước đi cơ hội đi tiếp mà còn đẩy "Harimau Malaya" xuống vị trí 135 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội bóng này kể từ năm 2006, đánh dấu một cột mốc buồn trong lịch sử bóng đá nước nhà.

HLV Cklamovski thất vọng vì ĐT Malaysia mất vé dự Asian Cup 2027.

Cú sốc từ phán quyết của AFC và sự sụt giảm lịch sử

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Malaysia tụt tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA bắt nguồn từ việc AFC xử thua đội bóng này trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Hệ quả là Malaysia không chỉ mất điểm số tích lũy quan trọng mà còn đánh mất suất tham dự giải đấu lớn nhất châu lục vào tay đối thủ khu vực là Việt Nam.

Đứng trước bối cảnh ảm đạm, HLV Peter Cklamovski không giấu nổi sự thất vọng sâu sắc. Vị chiến lược gia người Australia nhấn mạnh rằng những biến động hành chính này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ban huấn luyện và các cầu thủ, dù họ đã nỗ lực hết mình trên sân cỏ.

Peter Cklamovski: "Mục tiêu đã bị tước bỏ khỏi chúng tôi"

Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, nhà cầm quân 46 tuổi bộc bạch: "Mục tiêu giành vé dự Asian Cup đã bị tước bỏ khỏi chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy đau lòng và cần thời gian để vượt qua cảm giác này". Lời chia sẻ cho thấy sự bế tắc của vị thuyền trưởng khi những tính toán chuyên môn bị đổ vỡ bởi các yếu tố phi thể thao.

Dù đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và những tin đồn về việc bị sa thải, HLV Cklamovski khẳng định ông vẫn toàn tâm toàn ý với đội tuyển. Ông bác bỏ mọi ý định từ chức và tin rằng lối chơi cũng như bản sắc bóng đá mà ông đang xây dựng cho Malaysia vẫn đang đi đúng hướng. Với ông, cam kết làm việc chăm chỉ là câu trả lời duy nhất cho những hoài nghi hiện tại.

Tìm lại danh dự tại sân vận động Thiên Trường

Để chuẩn bị cho hành trình sắp tới, tuyển Malaysia sẽ sang Thái Lan tập huấn từ ngày 24/3. Đây được xem là bước chuẩn bị tâm lý quan trọng trước khi hành quân đến sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) để đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

Mặc dù trận đấu tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục do Việt Nam đã chắc chắn giành vé đi tiếp, nhưng đây vẫn là cơ hội cuối cùng để HLV Cklamovski và các học trò tìm lại danh dự. Một kết quả khả quan trước đối thủ duyên nợ sẽ là liều thuốc tinh thần cần thiết để bóng đá Malaysia bắt đầu quá trình phục hồi sau cú sốc lịch sử này.