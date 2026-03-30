HLV Peter Cklamovski tuyên bố Malaysia sẽ phá dớp 12 năm không thắng ĐT Việt Nam Tại Thiên Trường, HLV Peter Cklamovski khẳng định Malaysia sẽ vượt qua cú sốc mất 7 trụ cột để chấm dứt chuỗi 12 năm không thắng trước đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia bước vào lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tại sân vận động Thiên Trường với một mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng. Tuy nhiên, thách thức dành cho đoàn quân của HLV Peter Cklamovski là vô cùng lớn khi họ vừa phải đối mặt với án phạt nhân sự nặng nề, vừa mang trên mình gánh nặng lịch sử đối đầu yếu kém trước Đội tuyển Việt Nam.

Cú sốc nhân sự và bản lĩnh của Peter Cklamovski

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Úc không né tránh những khó khăn mà "Harimau Malaya" đang gặp phải. Đội bóng vùng Vịnh vừa trải qua một cơn địa chấn khi 7 trụ cột nhập tịch bị AFC cấm thi đấu do gian lận hồ sơ. Dù mất đi những quân bài quan trọng nhất, HLV Cklamovski vẫn duy trì một thái độ tự tin đáng ngạc nhiên về sức mạnh tập thể hiện tại.

Peter Cklamovski quyết đánh bại ĐT Việt Nam.

"Chúng tôi luôn mang theo tâm lý chiến thắng bất kể đối thủ là ai hay đối diện với yếu tố nào, kể cả những thay đổi về môi trường hay điều kiện thi đấu. Chúng tôi coi đây là cơ hội để tạo nên đội hình tốt nhất," ông Cklamovski khẳng định khát khao giành trọn 3 điểm ngay trên đất khách.

Gánh nặng 12 năm và nỗi ám ảnh tỷ số 0-3

Điểm nhấn lớn nhất trong tuyên bố của HLV Malaysia chính là việc trực tiếp nhắc đến cột mốc buồn của bóng đá nước này. Suốt 12 năm qua, kể từ năm 2014, Malaysia chưa từng một lần đánh bại được Việt Nam. Thống kê còn chỉ ra sự lép vế hoàn toàn của "Bầy hổ" khi họ chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong 6 lần chạm trán gần nhất.

Đặc biệt, trong 3 lần đối đầu gần đây nhất, Malaysia đều phải nhận thất bại nặng nề với cùng tỷ số 0-3. Dưới đây là cái nhìn nhanh về sự chênh lệch trong lịch sử đối đầu gần đây:

Thông số đối đầu (từ 2014) Chi tiết Số trận thắng của Malaysia 0 Tỷ số 3 trận gần nhất Thua 0-3 Số bàn thắng (6 trận gần nhất) 1 bàn Thời gian không thắng 12 năm

Dù thừa nhận áp lực từ án phạt của AFC đang đè nặng lên tâm trí các tuyển thủ, HLV Cklamovski muốn biến nỗi buồn đó thành đòn bẩy tinh thần. Ông chia sẻ: "Chúng tôi muốn củng cố tinh thần cho họ. Bây giờ, đội tuyển Malaysia chỉ để tâm vào những gì đội bóng có thể làm được. Các cầu thủ của tôi đều rất quyết tâm để vượt qua Việt Nam, quên đi nỗi buồn không qua được vòng loại Asian Cup".

Trận đại chiến tại Nam Định không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là cơ hội cuối cùng để Malaysia vớt vát niềm tin nơi người hâm mộ. Với Cklamovski, phá bỏ cái dớp 12 năm bằng lối chơi sở trường là nhiệm vụ bắt buộc để chứng minh vị thế của bóng đá Malaysia trong khu vực.