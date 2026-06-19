HLV Phùng Thanh Phương và kỳ tích 25 năm của CA TP.HCM tại Cúp Quốc gia Từ vai trò “người đóng thế” thay Lê Huỳnh Đức, HLV Phùng Thanh Phương đã viết nên chương sử mới cho CA TP.HCM với chức vô địch Cúp Quốc gia sau hơn hai thập kỷ.

Trong bóng đá, những câu chuyện về “người đóng thế” tạo nên lịch sử luôn mang lại cảm xúc mãnh liệt nhất. Tại mùa giải 2025/26, HLV Phùng Thanh Phương đã thực hiện một cuộc hành trình không tưởng, đưa Công an TP.HCM (CA TP.HCM) bước lên bục cao nhất của Cúp Quốc gia, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn một phần tư thế kỷ.

Từ "người chữa cháy" đến kiến trúc sư cho chức vô địch lịch sử

Tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm Lê Huỳnh Đức từ vòng 22 V.League, ông Phùng Thanh Phương đối mặt với một di sản đầy rẫy khó khăn. Đội bóng ngành công an khi đó đang lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi thành tích bết bát: 4 thất bại trong 5 trận gần nhất. Nhiệm vụ ban đầu của chiến lược gia sinh năm 1978 chỉ đơn giản là ổn định phòng thay đồ và giúp đội bóng trụ vững.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó đã vượt xa mọi kịch bản lạc quan nhất. Ông Phương không chỉ dập tắt ngọn lửa khủng hoảng mà còn thổi vào đội hình CA TP.HCM một luồng sinh khí mới, dựa trên nền tảng kỷ luật thép và sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến.

Công an TP.HCM vô địch Cúp quốc gia mùa giải năm nay.

Hành trình khuất phục những gã khổng lồ

Chức vô địch của CA TP.HCM không hề có dấu ấn của sự may mắn đơn thuần. Họ đã đi qua con đường chông gai nhất để chạm tay vào vương miện. Tại bán kết, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã tạo nên cú sốc khi đánh bại đối thủ sừng sỏ Nam Định với tỷ số đậm đà 4-2. Đây là trận đấu mà bản sắc chiến thuật của ông Phương được thể hiện rõ nét nhất: phòng ngự chủ động và phản công sắc lẹm.

Bước vào trận chung kết gặp Ninh Bình, CA TP.HCM tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ. Sự tỏa sáng của những cá nhân như Raphael hay Lee Williams đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa vinh quang. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn và khả năng tận dụng thời cơ tối đa đã giúp đội bóng vượt qua đối thủ để lần đầu tiên đăng quang sau hơn 25 năm chờ đợi.

Thống kê ấn tượng của CA TP.HCM tại Cúp Quốc gia 2025/26:

Thông số Chi tiết Số năm chờ đợi danh hiệu Hơn 25 năm Kết quả trận bán kết Thắng Nam Định 4-2 Thời điểm thay tướng Vòng 22 V.League Nhân tố nổi bật Raphael, Lee Williams

"Tôi chỉ là nhịp cầu kết nối"

Dù vừa lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu, HLV Phùng Thanh Phương vẫn giữ thái độ vô cùng khiêm tốn. Chia sẻ sau khoảnh khắc nâng cúp, ông thú nhận rằng chính bản thân cũng bất ngờ với thành quả này. “Thú thật, chúng tôi không nghĩ mình sẽ vào đến chung kết chứ chưa nói đến chuyện vô địch. Mọi thứ thực sự vượt ngoài mong đợi”, ông Phương trải lòng.

Chiến lược gia này khẳng định ông không muốn nhận vinh quang về riêng mình mà xem đó là thành quả tập thể. Ông nhấn mạnh vai trò của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của các cầu thủ và đặc biệt là nền móng mà người tiền nhiệm Lê Huỳnh Đức đã để lại. Cách ông tự nhận mình là “nhịp cầu kết nối” cho thấy một tư duy quản trị nhân sự hiện đại: đề cao tính thống nhất và tinh thần đồng đội thay vì cái tôi cá nhân.

Danh hiệu Cúp Quốc gia 2025/26 không chỉ là một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp cầm quân của HLV Phùng Thanh Phương, mà còn là lời khẳng định cho sự trỗi dậy của bóng đá TP.HCM trên bản đồ quốc nội. Sau hơn hai thập kỷ, niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá thành phố mang tên Bác đã được khôi phục trọn vẹn.