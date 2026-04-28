HLV Polking chạm một tay vào chức vô địch V-League sau màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc CLB Công an Hà Nội nới rộng cách biệt lên 9 điểm trước Thể Công Viettel sau chiến thắng 4-2 trước SLNA, mở toang cánh cửa vô địch cho chiến lược gia người Đức.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang tiến những bước vững chắc đến ngôi vương V-League 2025-2026 sau chiến thắng thuyết phục 4-2 trước SLNA tại vòng 20. Kết quả này, kết hợp với việc đối thủ trực tiếp Thể Công Viettel bị cầm hòa, đã giúp đoàn quân của HLV Polking nới rộng khoảng cách lên 9 điểm khi giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu cuối cùng.

Quá khó để cản CAHN vào thời điểm này.

Đình Bắc lập hat-trick, CAHN khẳng định sức mạnh tuyệt đối

Tâm điểm của vòng đấu là màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo trẻ Đình Bắc. Chân sút này đã lập một cú hat-trick đầy ấn tượng vào lưới SLNA, nâng tổng số pha lập công lên con số 7 chỉ trong 4 trận gần nhất. Minh Phúc là người ghi bàn thắng còn lại để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm. Dù đội khách SLNA đã thi đấu đầy nỗ lực với cú đúp của Olaha, họ vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước hệ thống vận hành trơn tru của CAHN.

Cú sảy chân của Thể Công Viettel và kịch tính tại Đà Nẵng

Trong khi CAHN bứt tốc, Thể Công Viettel lại trải qua một trận hòa đầy tiếc nuối trên sân Chi Lăng trước CLB Đà Nẵng. Dù đã dẫn trước nhờ cú đúp của Lucao và pha lập công của Viết Tú, đội bóng của HLV Velizar Popov đã để rơi điểm ở những phút cuối. Sai lầm của Viết Tú ở phút 90 dẫn đến quả phạt đền, giúp Brandon Lopez ấn định tỷ số hòa 3-3 cho đội bóng sông Hàn. Kết quả này giúp Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng lại khiến Viettel tụt lại xa hơn trong cuộc đua vô địch.

Thống kê điểm số sau vòng 20

Câu lạc bộ Trận Điểm Hiệu số CAHN 20 51 +18 Thể Công Viettel 20 42 +12

HLV Polking và mục tiêu giải cơn khát danh hiệu VĐQG

Với khoảng cách 9 điểm, HLV Polking đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên giành chức vô địch một giải vô địch quốc gia trong sự nghiệp cầm quân. Nhà cầm quân này từng vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan, đoạt Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia cùng CAHN, nhưng danh hiệu giải đường trường vẫn luôn là thử thách mà ông khát khao chinh phục nhất.

Ở một diễn biến khác, Công an TP.HCM đã ngắt chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Tĩnh. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Việt kiều Williams Lee sau khi được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân từ băng ghế dự bị. Sự chắc chắn của hàng thủ với sự góp mặt của Lê Giang Patrik đã giúp đội bóng bảo toàn lợi thế quan trọng này.