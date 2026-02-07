HLV Polking giải mã sự vắng mặt của Đình Bắc trong chiến thắng 6-1 của CAHN HLV Polking xác nhận Đình Bắc chỉ bị căng cơ nhẹ và được cho nghỉ để bảo toàn lực lượng. Quyết định này nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu tại AFC Champions League Two.

Chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Tampines Rovers vào chiều ngày 4/2 giúp Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) khẳng định sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, việc tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn vắng bóng trong đội hình thi đấu đã để lại nhiều dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ và giới truyền thông.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Alexandre Polking đã lên tiếng đính chính về tình hình của học trò để xoa dịu dư luận. Theo chiến lược gia người Brazil, tiền đạo này gặp sự cố ngay trong quá trình khởi động trước giờ bóng lăn, buộc ban huấn luyện phải đưa ra thay đổi nhân sự vào phút chót.

Đình Bắc không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng.

Lý do Đình Bắc vắng mặt: Căng cơ do quá tải

Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng, tình trạng của Đình Bắc được xác định không quá nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu. Cầu thủ này chỉ bị căng cơ, một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi phải hoạt động với cường độ cao liên tục trong tập luyện và thi đấu.

HLV Polking chia sẻ cụ thể: "Đình Bắc gặp sự cố ngay trước giờ bóng lăn. Ban đầu chúng tôi có chút lo lắng, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đây chỉ là dấu hiệu quá tải. Việc để cậu ấy nghỉ ngơi là phương án cần thiết để tránh những biến chứng nặng hơn có thể xảy ra".

Toán tính chiến lược cho đấu trường châu lục

Bên cạnh Đình Bắc, cầu thủ Minh Phúc cũng được cất trên băng ghế dự bị vì lý do tương tự. Đây rõ ràng là quyết định mang tính toán trị của HLV Polking trong bối cảnh lịch thi đấu của đội bóng ngành Công an đang trở nên vô cùng dày đặc.

Mục tiêu trọng tâm của CAHN lúc này là trận tái đấu mang tính quyết định với chính Tampines Rovers tại đấu trường AFC Champions League Two vào ngày 11/2 tới. Việc bảo toàn lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là giữ chân cho những trụ cột như Đình Bắc, là ưu tiên hàng đầu để hướng tới mục tiêu dài hạn tại sân chơi châu Á.

Có thể thấy, dù thiếu vắng ngôi sao trẻ trên hàng công, CAHN vẫn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể với cơn mưa bàn thắng vào lưới đại diện Singapore. Sự trở lại của Đình Bắc trong tuần tới dự kiến sẽ giúp đội bóng có thêm nhiều phương án tấn công biến hóa hơn cho trận chiến quan trọng sắp tới.