HLV Polking khẳng định đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu sau màn trình diễn tại V-League Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nhận lời khen từ HLV Alexandre Polking sau màn trình diễn ấn tượng trước PVF-CAND, khẳng định bản lĩnh vượt qua áp lực hậu trường.

Đoàn Văn Hậu đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Tại vòng 18 V-League 2025-2026, hậu vệ sinh năm 1999 đã có 90 phút thi đấu đầy bản lĩnh trước PVF-CAND, đánh dấu bước tiến quan trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Văn Hậu được HLV Polking khen ngợi giữa bão ồn ào nơi hậu trường.

Bản lĩnh vượt qua áp lực hậu trường

Bất chấp những xôn xao từ các vấn đề ngoài sân cỏ, Văn Hậu vẫn duy trì sự tập trung tuyệt đối để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Sự đa năng của cầu thủ quê Thái Bình là điểm sáng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng ngành Công an khi anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ biên.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Alexandre Polking đã dành sự trân trọng đặc biệt cho học trò. Chiến lược gia này khẳng định Văn Hậu là mẫu cầu thủ đẳng cấp, có khả năng duy trì phong độ và tâm lý vững vàng trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tác động chiến thuật từ sự đa năng

"Văn Hậu là mẫu cầu thủ mà bạn không bao giờ phải lo lắng về phong độ. Hôm nay, cậu ấy rất mạnh mẽ trong phòng ngự và khi dâng cao, những quả tạt chính xác của cậu ấy đã hỗ trợ đồng đội rất nhiều. Chúng tôi rất may mắn khi sở hữu một nhân tố như vậy," ông Polking chia sẻ cụ thể về màn trình diễn của hậu vệ này.

Khả năng phòng ngự quyết liệt kết hợp với tư duy tấn công hiện đại của Văn Hậu đã giúp CLB Công an Hà Nội kiểm soát tốt hành lang trái. Những thông số sau trận cho thấy ngày hậu vệ này trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình không còn xa, xóa tan những nghi ngại về ảnh hưởng của các câu chuyện bên lề đến phong độ thi đấu.

Quãng nghỉ bắt buộc tại vòng 19

Dù đang đạt điểm rơi phong độ tốt, Đoàn Văn Hậu sẽ phải vắng mặt trong chuyến làm khách tại vòng 19 V-League sắp tới. Do đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa, hậu vệ này chính thức nhận án treo giò một trận theo quy định của ban tổ chức.

Đây được xem là quãng nghỉ cần thiết để Văn Hậu hồi phục thể lực sau chuỗi trận căng thẳng, đồng thời giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho giai đoạn nước rút quan trọng của mùa giải 2025-2026.