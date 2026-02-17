HLV Polking lên tiếng sau án phạt xử thua 0-3 của CAHN tại AFC Champions League Two Chiến lược gia Mano Polking thừa nhận sai lầm nhân sự nghiêm trọng khiến CAHN bị xử thua trước Tampines Rovers, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch từ AFC.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) vừa phải nhận gáo nước lạnh từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers bị hủy bỏ, thay thế bằng trận thua 0-3 do vi phạm quy chế sử dụng cầu thủ.

HLV Mano Polking đã chính thức lên tiếng thừa nhận sai lầm hệ thống của đội bóng, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng về cách thức vận hành thiếu sự hỗ trợ từ ban tổ chức giải đấu.

Sai lầm đắt giá từ những tấm thẻ phạt

Nguồn cơn của án phạt bắt nguồn từ việc CAHN tung hai ngoại binh Rogerio Alves và Stefan Mauk vào sân tại vòng 16 đội AFC Champions League Two. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ ba thẻ vàng từ giai đoạn vòng bảng và theo quy định phải chịu án treo giò một trận.

Quyết định của AFC không chỉ đảo ngược kết quả trận lượt đi mà còn đi kèm những chế tài tài chính nghiêm khắc đối với đại diện bóng đá Việt Nam:

Tiền phạt: Nộp phạt 2.000 USD.

Nộp phạt 2.000 USD. Hỗ trợ tài chính: Bị cắt giảm 50% khoản kinh phí hỗ trợ từ giải đấu.

HLV Mano Polking thừa nhận sai lầm của CLB Công An Hà Nội.

Góc khuất trong công tác phối hợp của AFC

Mặc dù nhận lỗi hoàn toàn về phía CLB, HLV Mano Polking vẫn bày tỏ sự bức xúc về sự thiếu minh bạch trong các buổi họp kỹ thuật trước trận. Ông tiết lộ rằng danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu mà AFC cung cấp vẫn bao gồm các nhân sự bị treo giò, đi kèm một dòng ghi chú nhỏ yêu cầu đội bóng tự kiểm tra lại hồ sơ.

Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh: "Một trận đấu phải được quyết định trên sân cỏ, không phải trong văn phòng. Nếu phía AFC nhận thấy sai sót ngay từ buổi họp trước trận, chỉ cần một lời nhắc nhở, mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy".

Thử thách không tưởng ở trận lượt về

Với việc bị xử thua 0-3 và xóa bỏ mọi chỉ số phụ có lợi, CAHN đối mặt với bài toán cực khó tại trận lượt về trên sân khách. Để giành quyền đi tiếp vào vòng đấu sau, thầy trò HLV Polking buộc phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn.

Dù rơi vào tình thế hiểm nghèo, vị thuyền trưởng của CAHN khẳng định tập thể đội bóng sẽ không buông xuôi. Ông coi đây là động lực để chứng minh năng lực thực sự của đội bóng ngành Công an trước nghịch cảnh và những biến số ngoài sân cỏ.