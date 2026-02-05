HLV Polking tiết lộ lý do Đình Bắc vắng mặt trong trận thắng 6-1 của CAHN Huấn luyện viên Mano Polking xác nhận Đình Bắc gặp chấn thương phút chót, bỏ lỡ màn hủy diệt Tampines Rovers tại giải vô địch CLB Đông Nam Á tối ngày 4/2.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) vừa có chiến thắng áp đảo 6-1 trước Tampines Rovers tại lượt trận cuối bảng A, giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup). Tuy nhiên, chiến thắng đậm đà này chưa thực sự trọn vẹn khi tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc không xuất hiện trong danh sách thi đấu, để lại nhiều dấu hỏi về tình hình nhân sự của đội bóng ngành Công an.

Sự vắng mặt bất ngờ của 'ngòi nổ' Đình Bắc

Đình Bắc vốn là một trong những nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mano Polking nhờ khả năng đột phá và tốc độ. Việc tiền đạo sinh năm 2004 vắng mặt hoàn toàn trong một trận đấu mà CAHN cần khẳng định sức mạnh đã khiến người hâm mộ lo ngại. Giải đáp thắc mắc của giới truyền thông sau trận đấu, chiến lược gia người Brazil cho biết đây là một sự cố không mong muốn ngay trước giờ bóng lăn.

"Đình Bắc bị chấn thương ở phút chót. Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể ra sân", ông Polking bộc bạch. Theo tiết lộ, chấn thương xảy ra trong buổi tập cuối cùng, khiến ban huấn luyện phải thay đổi kế hoạch nhân sự ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho cầu thủ này.

HLV Polking đã có những chia sẻ về trường hợp của Đình Bắc.

Chiều sâu đội hình và bài toán 'cơn đau đầu dễ chịu'

Dù thiếu vắng Đình Bắc, hàng công của CAHN vẫn vận hành trơn tru với 6 bàn thắng vào lưới đại diện đến từ Singapore. HLV Polking tỏ ra hài lòng khi các nhân tố dự bị đã khỏa lấp tốt khoảng trống. Ông nhấn mạnh rằng việc sở hữu một đội hình có chiều sâu giúp ông có nhiều lựa chọn hơn, tạo ra một "cơn đau đầu dễ chịu" trong việc sắp xếp đội hình chính thức cho các đấu trường khốc liệt sắp tới.

Bên cạnh điểm sáng về mặt tỷ số, trận đấu này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ như Lý Đức và Minh Phúc thử lửa. Trong khi Lý Đức cho thấy sự hòa nhập nhanh và phong độ ổn định, thì vận đen lại đeo bám Minh Phúc. Cầu thủ này đã gặp chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân bằng cáng trong hiệp thi đấu thứ hai, làm dày thêm danh sách bệnh binh của CAHN.

Thách thức tại đấu trường châu lục

Mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Đình Bắc hiện vẫn đang chờ kết quả kiểm tra y tế cụ thể. Đây là thông tin không mấy vui vẻ đối với CAHN khi họ đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Đội bóng không chỉ đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vương tại V-League mà còn phải chuẩn bị cho vòng 1/8 cúp C2 châu Á (AFC Challenge League).

Đáng chú ý, đối thủ sắp tới của CAHN tại đấu trường châu lục lại chính là Tampines Rovers. Hai đội sẽ có cuộc tái đấu trong hai lượt trận đi và về vào ngày 11/2 và 18/2. Việc mất đi những nhân tố mang tính đột biến như Đình Bắc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương, buộc HLV Polking phải có những tính toán chiến thuật cẩn trọng hơn.

Hiện tại, ban huấn luyện CAHN đang tập trung tối đa vào công tác phục hồi cho các trụ cột. Với lịch thi đấu dày đặc trong tháng 2, sự trở lại của Đình Bắc cũng như tình hình sức khỏe của toàn đội sẽ quyết định lớn đến tham vọng tiến sâu của đại diện bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục.