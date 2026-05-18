HLV Polking và tham vọng đưa Công an Hà Nội vươn tầm AFC Champions League Elite Sau chức vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu, HLV Alexandre Polking khẳng định mục tiêu biến Công an Hà Nội thành thế lực tại đấu trường danh giá nhất châu Á.

Trong đêm rực rỡ sắc đỏ tại sân vận động Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đã khẳng định vị thế quân vương bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Thanh Hóa. Kết quả này giúp đội bóng ngành Công an chính thức đăng quang ngôi vô địch V.League 2025/26 sớm 3 vòng đấu, một thành tích phản ánh sự áp đảo tuyệt đối trong suốt mùa giải.

Sự thống trị của triết lý Alexandre Polking

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Alexandre Polking, Công an Hà Nội không chỉ thắng mà còn thắng đẹp. Chức vô địch sớm là thành quả của một quá trình lột xác về lối chơi, chuyển từ sự thực dụng sang phong cách tấn công chủ động và kiểm soát. Con số thống kê chỉ để thua duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa giải là minh chứng đanh thép nhất cho sự ổn định và sức mạnh đáng gờm của đội bóng.

Alexandre Polking muốn đưa Công an Hà Nội vươn tầm châu lục.

Chia sẻ trong niềm hạnh phúc sau trận đấu quyết định, HLV Polking không giấu được sự tự hào về các học trò: "Tôi thực sự rất tự hào. Tôi phải gửi lời chúc mừng lớn nhất đến các cầu thủ của mình, cái cách mà họ thi đấu trong suốt cả mùa giải thật khó tin. Chúng tôi chỉ thua đúng một trận, giành được rất nhiều điểm. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch".

Lời khẳng định về một đế chế mới

Không dừng lại ở thành công quốc nội, Alexandre Polking đã sớm vạch ra lộ trình cho những thử thách lớn hơn. Với vị thuyền trưởng người Brazil, chức vô địch V-League chỉ là điểm khởi đầu cho một tham vọng mang tính tầm cỡ châu lục.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn cần phải làm chủ trên sân nhà và chúng tôi muốn vô địch V.League hàng năm, mọi mùa giải. Giờ đây chúng tôi đang có cơ hội để bước ra đấu trường AFC Champions League Elite. Ở đó, chúng tôi muốn thể hiện chất lượng mà đội hình này đang sở hữu".

Mục tiêu AFC Champions League Elite

AFC Champions League Elite là sân chơi danh giá nhất châu Á cấp câu lạc bộ, nơi quy tụ những đội bóng hàng đầu của các nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Việc Công an Hà Nội sớm giành vé tham dự đấu trường này giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự và chiến thuật.

Sự tự tin của HLV Polking hoàn toàn có cơ sở khi đội hình Công an Hà Nội hiện sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh chất lượng. Việc duy trì tính ổn định và nâng cấp chiều sâu đội hình sẽ là chìa khóa để đội bóng không chỉ dạo chơi mà thực sự tạo nên dấu ấn tại đấu trường châu Á vào mùa giải tới.

Nhìn chung, chức vô địch sớm 3 vòng đấu là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số một của Công an Hà Nội tại Việt Nam. Với tầm nhìn của Polking, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một hình ảnh đại diện V-League thi đấu sòng phẳng và vươn tầm tại sân chơi Elite.