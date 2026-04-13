HLV Popov đối mặt án phạt kỷ luật nặng và điểm sáng từ futsal Việt Nam Vòng 18 V-League rung chuyển bởi các quyết định kỷ luật nhắm vào HLV Popov và trọng tài Trung Kiên, trong khi tuyển futsal Việt Nam nhận mưa lời khen từ truyền thông khu vực.

Bóng đá Việt Nam trải qua một ngày đầy biến động với những thái cực đối lập: từ thành công vang dội của đội tuyển futsal trên đấu trường quốc tế đến những rắc rối kỷ luật tại giải quốc nội. Tâm điểm đổ dồn về các án phạt nghiêm khắc sau vòng 18 V-League và sự trỗi dậy của các nhân tố mới trong đội hình tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sức ép kỷ luật đè nặng lên HLV Popov và trọng tài nội

Vòng 18 V-League 2025/26 chứng kiến những sai sót nghiêm trọng làm thay đổi cục diện cuộc chơi. Đáng chú ý nhất là trường hợp của trọng tài Nguyễn Trung Kiên và chiến lược gia Velizar Popov của Thể Công Viettel. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cả hai đều đang phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương giải đấu.

HLV Velizar Popov đối mặt án phạt nặng.

Cụ thể, trọng tài Nguyễn Trung Kiên sẽ bị tạm dừng phân công nhiệm vụ sau khi mắc sai lầm trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trong khi đó, HLV Velizar Popov đứng trước nguy cơ bị phạt 20 triệu đồng và cấm chỉ đạo có thời hạn. Những hành vi được cho là làm xấu hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp đã khiến vị chiến lược gia này rơi vào tầm ngắm của Ban kỷ luật VFF.

Tuyển futsal Việt Nam khẳng định vị thế khu vực

Trái ngược với không khí căng thẳng tại V-League, đội tuyển futsal Việt Nam vừa hoàn thành chiến dịch vô địch Đông Nam Á với vị trí thứ Ba sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Australia. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Diego Giustozzi, lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" đã nhận được sự nể trọng từ các đối thủ lớn.

Truyền thông Indonesia và Thái Lan đồng loạt dành những mỹ từ cho màn trình diễn này. Tờ Super Ball (Indonesia) nhấn mạnh vào khả năng tạo áp lực nghẹt thở của Việt Nam, trong khi báo chí Thái Lan khẳng định thầy trò HLV Giustozzi đã tìm lại được phong độ đỉnh cao đúng lúc. Đây là bước đà quan trọng để futsal Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.

Những cánh chim đầu đàn và làn gió mới từ cầu thủ nhập tịch

V-League 2025/26 cũng mang đến những tín hiệu lạc quan cho HLV Kim Sang-sik khi các trụ cột và tân binh đều tỏa sáng. Đình Bắc tiếp tục chứng minh bản năng sát thủ với 3 pha lập công chỉ sau 2 trận đấu gần nhất. Bên cạnh đó, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên của Hà Nội FC cũng gây ấn tượng mạnh với phong độ ghi bàn ổn định.

Chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đỗ Hoàng Hên khẳng định niềm tự hào khi mang quốc tịch Việt Nam. Sự hòa nhập nhanh chóng về cả chuyên môn lẫn văn hóa của tiền đạo gốc Brazil đang biến anh thành một phương án tấn công đầy hứa hẹn cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Sự chuyển giao thế hệ và điểm tựa từ các ngôi sao

Tại CLB Ninh Bình, mối liên kết giữa các thế hệ đang tạo ra những kết quả tích cực. Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung mới đây đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với đàn anh Nguyễn Hoàng Đức sau chiến thắng kịch tính trước Becamex TP.HCM.

Thành Trung trong màu áo Ninh Bình.

Thành Trung chia sẻ rằng tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh của Hoàng Đức là chìa khóa giúp anh thích nghi nhanh chóng với môi trường bóng đá Việt Nam. Những lời động viên ngay trên sân Gò Đậu của Quả bóng vàng Việt Nam đã giúp các cầu thủ trẻ Ninh Bình giữ vững tâm lý để giành trọn 3 điểm ở những phút cuối.

U17 Việt Nam: Tham vọng vươn tầm thế giới

Ở cấp độ trẻ, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đang chuẩn bị bước vào giải vô địch Đông Nam Á với tư thế của một ứng viên vô địch. Với thành tích ghi 30 bàn và không để thủng lưới tại vòng loại châu Á, lứa cầu thủ trẻ này được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Indonesia.

Mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ dừng lại ở danh hiệu khu vực mà còn là tấm vé dự World Cup thông qua đấu trường châu Á. Sự đầu tư bài bản và triết lý bóng đá hiện đại của HLV Roland đang dần biến U17 Việt Nam thành một tập thể gắn kết và đầy sức mạnh.