HLV Popov nguy cơ nhận án phạt nặng và sức nóng từ hàng công tuyển Việt Nam HLV Velizar Popov đối mặt án kỷ luật sau phản ứng gay gắt với trọng tài, trong khi dàn tiền đạo đội tuyển quốc gia đồng loạt tỏa sáng tại vòng 25 LPBank V-League.

Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến những diễn biến trái chiều: từ những tranh cãi nảy lửa về công tác trọng tài đến sự thăng hoa của các chân sút chủ lực trước thềm AFF Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phản ứng của HLV Velizar Popov và phong độ hủy diệt của dàn sao tấn công tại đấu trường quốc nội.

HLV Velizar Popov và "cơn thịnh nộ" tại V-League

Chiến lược gia Velizar Popov của Thể Công - Viettel đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Sau trận hòa 1-1 trước Công An TP.HCM vào tối 31/5, ông Popov đã công khai chỉ trích công tác điều hành của các vị vua sân cỏ khi đội bóng của ông bị từ chối hai bàn thắng.

Nhà cầm quân người Bulgaria khẳng định đội bóng đã bị "cướp điểm" bởi những tác động ngoài chuyên môn. Hiện tại, VPF đang hoàn tất hồ sơ để xử lý những phát ngôn gây tranh cãi này, vốn được coi là vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của giải đấu.

HLV Popov tố công tác trọng tài tại V-League.

Hàng công tuyển Việt Nam tỏa sáng rực rỡ

Trái ngược với những lùm xùm trên băng ghế chỉ đạo, vòng 25 LPBank V-League 2025-2026 lại mang đến tin vui cho HLV Kim Sang Sik. Các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam đều đang đạt điểm rơi phong độ cực tốt:

Nguyễn Xuân Son: Tiền đạo nhập tịch khẳng định đẳng cấp với cú hat-trick vào lưới đối thủ, giúp Nam Định giành chiến thắng 3-0 thuyết phục.

Tiền đạo nhập tịch khẳng định đẳng cấp với cú hat-trick vào lưới đối thủ, giúp Nam Định giành chiến thắng 3-0 thuyết phục. Nguyễn Tiến Linh: Tiếp tục sắm vai người hùng của Thể Công - Viettel với bàn thắng gỡ hòa quý giá.

Tiếp tục sắm vai người hùng của Thể Công - Viettel với bàn thắng gỡ hòa quý giá. Nguyễn Đình Bắc: Tài năng trẻ này cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời bằng cú đúp kiến tạo trong màu áo CAHN.

Sự bùng nổ này không chỉ giúp các câu lạc bộ cải thiện vị trí mà còn giải tỏa áp lực ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trước chiến dịch AFF Cup 2026 đầy cam go.

U19 Indonesia bám đuổi quyết liệt U19 Việt Nam

Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, cuộc đua tại bảng A đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 Timor Leste 3-0, U19 Indonesia đã lập tức đáp trả bằng chiến thắng cùng tỷ số trước U19 Myanmar.

Với các pha lập công của Kaka và cú đúp của Prasetyo, đội chủ nhà hiện có cùng 3 điểm và hiệu số +3 như thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Trận đối đầu trực tiếp ở lượt cuối sẽ là màn phân định ngôi đầu bảng đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Bùi Tấn Trường: "Gừng già" 40 tuổi vẫn chưa dừng lại

Thủ thành Bùi Tấn Trường vừa viết tiếp câu chuyện khó tin khi cùng Trường Tươi Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất và giành vé thăng hạng V-League. Ở tuổi 40, cựu tuyển thủ quốc gia vẫn duy trì phong độ kinh ngạc với 15 trận bắt chính và chỉ để lọt lưới 13 bàn.

Tấn Trường khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu tại V-League mùa giải 2026-2027, trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu vẫn còn duy trì được sự đỉnh cao về phản xạ và tâm lý chiến.

Sức nóng đại chiến Việt Nam - Indonesia tại AFF Cup

Dù AFF Cup 2026 chưa khởi tranh, nhưng sự chú ý của người hâm mộ khu vực đã đổ dồn vào trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra ngày 3/8 tại sân vận động Pakansari. Sức hút của cặp đấu này lớn đến mức truyền thông Indonesia dự báo sân vận động sẽ không còn một chỗ trống, biến đây thành trận cầu tiêu điểm nhất vòng bảng về cả chuyên môn lẫn sức nóng trên khán đài.