HLV Popov nhận thẻ đỏ và đề xuất tăng ngoại binh gây chia rẽ tại V-League Tuyển futsal Việt Nam lỡ hẹn chung kết Đông Nam Á sau trận thua sát nút Indonesia, trong khi V-League dậy sóng với các quyết định của trọng tài và tranh luận về nhân sự ngoại.

Ngày 11/4, bóng đá Việt Nam chứng kiến chuỗi sự kiện đầy biến động, từ thất bại đáng tiếc của đội tuyển futsal tại đấu trường khu vực đến những tranh cãi nảy lửa về công tác trọng tài và định hướng phát triển nhân sự tại V-League.

Tuyển futsal Việt Nam lỡ hẹn với chung kết Đông Nam Á 2026

Hành trình chinh phục ngôi vương của đội tuyển futsal Việt Nam đã phải dừng lại sau thất bại sát nút 2-3 trước Indonesia tại vòng bán kết. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi ngay từ phút thứ 4, Thịnh Phát đã đưa bóng tìm đến đúng xà ngang đối thủ.

Sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi phải trả giá đắt. Andarias Kareth tận dụng triệt để các sai lầm để lập cú đúp ở phút thứ 10 và 14, đưa Indonesia dẫn trước hai bàn. Sang hiệp hai, Đa Hải thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 23, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Muhammad Sanjaya lập tức tái lập khoảng cách cho Indonesia chỉ một phút sau đó.

Dù Quang Nguyên đã rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 31 và Việt Nam liên tục dồn ép bằng chiến thuật Power-play, sự thiếu may mắn khi bóng một lần nữa chạm cột dọc đã khiến thầy trò Giustozzi phải chấp nhận chơi trận tranh hạng ba vào ngày 12/4.

Sóng gió trọng tài và tấm thẻ đỏ của HLV Velizar Popov

Tại đấu trường V-League, chiến thắng tối thiểu 1-0 của Thể Công - Viettel trước Thanh Hóa ở vòng 18 đã bị lu mờ bởi những tranh cãi dữ dội. Tâm điểm thuộc về HLV Velizar Popov khi ông phản ứng gay gắt trước pha vào bóng thô bạo của Trương Thanh Nam đối với Wesley Nata.

Thay vì rút thẻ đỏ cho cầu thủ, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn chỉ đưa ra thẻ vàng, đồng thời truất quyền chỉ đạo của ông Popov do lỗi phản ứng. Sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Văn Biển đã thay mặt HLV trưởng bày tỏ sự bất bình, cho rằng cách xử sự của trọng tài FIFA là thiếu đúng đắn. Ngược lại, phía Thanh Hóa thông qua HLV Mai Xuân Hợp lại nhận định các quyết định trên sân là hoàn toàn bình thường.

Sự cá tính của HLV Popov tiếp tục gây tranh cãi.

Đề xuất tăng ngoại binh: Sự phân cực giữa các câu lạc bộ

Công ty VPF hiện đang lấy ý kiến về việc tăng số lượng ngoại binh đăng ký từ 4 lên 5 cầu thủ kể từ mùa giải 2026-2027. Đề xuất này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều mạnh mẽ trong giới chuyên môn và lãnh đạo đội bóng.

Các câu lạc bộ có tiềm lực như Hải Phòng, Công an TP.HCM và Thanh Hóa bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng, khẳng định việc tăng ngoại binh sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh mà không ảnh hưởng đến cơ hội của cầu thủ nội. Tuy nhiên, nhóm các đội bóng như SLNA, HAGL và Ninh Bình lại kịch liệt phản đối do lo ngại về gánh nặng tài chính và sự thu hẹp không gian phát triển cho các tài năng trẻ trong nước.

V-League được đề xuất tăng thêm xuất ngoại binh.

Cơ hội lịch sử của U20 nữ và biến động ban huấn luyện tuyển quốc gia

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự World Cup U20 nữ 2026 tại Ba Lan. Để làm được điều này, thầy trò HLV Masahiko Okiyama cần vượt qua thử thách cực đại mang tên Nhật Bản tại trận tứ kết. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tinh thần quyết tâm cao độ là điểm tựa để người hâm mộ kỳ vọng vào một kỳ tích tương tự như futsal Việt Nam năm 2016.

Cùng lúc đó, đội tuyển nam của HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với tổn thất nhân sự khi trợ lý Lee Jung Soo chính thức chia tay để sang dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thái Lan. Sự ra đi của chuyên gia bóng chết người Hàn Quốc được xem là một mất mát khó bù đắp cho quá trình chuẩn bị dài hạn của tuyển Việt Nam cho các giải đấu quan trọng sắp tới.

Trong một diễn biến khác, HLV Cristiano Roland cũng đã chốt danh sách 26 cầu thủ U17 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch Đông Nam Á, với mục tiêu chiến đấu từng trận như một trận chung kết, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 13/4.