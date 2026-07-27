HLV Regis Le Bris chốt tương lai Granit Xhaka: Khép lại cánh cửa sang Chelsea HLV Regis Le Bris xác nhận đội trưởng Granit Xhaka sẽ ở lại Sunderland, chính thức dập tắt tham vọng chiêu mộ của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Huấn luyện viên trưởng Regis Le Bris đã chính thức xác nhận tiền vệ đội trưởng Granit Xhaka sẽ tiếp tục cống hiến cho Sunderland. Tuyên bố này chấm dứt hoàn toàn những tin đồn liên quan đến khả năng ngôi sao người Thụy Sĩ chuyển sang gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Granit Xhaka sẽ tiếp tục gắn bó với Sunderland.

Trụ cột trong hành trình kỳ diệu của Sunderland

Granit Xhaka cập bến Sunderland vào mùa hè năm ngoái từ Bayer Leverkusen với thương vụ trị giá 17,2 triệu bảng (tương đương 22,9 triệu USD). Ngay trong mùa giải đầu tiên đeo băng thủ quân, ngôi sao 33 tuổi đã khẳng định vai trò nhân tố gánh đội xuất sắc nhất.

Dù vừa trở lại Ngoại hạng Anh thông qua loạt trận play-off, Sunderland đã tạo nên bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc, qua đó chính thức giành suất tham dự Europa League mùa tới. Sự hiện diện của Xhaka nơi tuyến giữa được xem là điểm tựa chiến thuật quan trọng nhất trong thành công này.

Lời từ chối Chelsea và viễn cảnh tái hợp Xabi Alonso

Trước đó, ban lãnh đạo Chelsea đã chủ động thăm dò khả năng chiêu mộ Xhaka nhằm giúp anh tái hợp với tân HLV Xabi Alonso – người từng sát cánh cùng tiền vệ này tại Bayer Leverkusen. Dù vậy, phía Sunderland luôn giữ vững lập trường không bán ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng.

Phát biểu sau thất bại 2-4 trước Liverpool trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra tại Nashville, HLV Le Bris đã dập tắt mọi nghi ngờ về tương lai học trò:

"Không, chủ đề này đã khép lại. Cậu ấy đã rất rõ ràng về tương lai của mình. Cậu ấy yêu Sunderland, muốn ở lại Sunderland và muốn xây dựng tương lai tại đây. Cậu ấy là một đội trưởng giỏi và một thủ lĩnh vĩ đại."

Kế hoạch chuyển nhượng âm thầm cho mùa giải mới

Đề cập đến định hướng mua sắm của Sunderland trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh sự khác biệt so với chiến dịch tái thiết trước đó:

"Mọi thứ sẽ diễn ra âm thầm. Tôi sẽ không cung cấp thông tin vì toàn đội đang làm việc rất chăm chỉ đằng sau hậu trường. Nếu so với mùa trước khi câu lạc bộ phải chiêu mộ tới 14 cầu thủ mới, năm nay tình hình sẽ rất khác. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

Bản thân Xhaka quyết định từ chối đề nghị từ Chelsea nhờ bị thuyết phục bởi tham vọng và chiến lược phát triển dài hạn của ban lãnh đạo Sunderland. Tình cảm gắn bó sâu sắc với người hâm mộ cũng là yếu tố then chốt giúp đội chủ sân Stadium of Light giữ chân thành công người thủ lĩnh của mình.