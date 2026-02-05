HLV Riccardo Piatti cảnh báo Alcaraz và Sinner: Đừng vội mừng vì Djokovic vẫn còn "đói" Dù thất bại tại chung kết Australian Open 2026, Novak Djokovic vẫn cho thấy bản lĩnh của một "quái vật chiến thuật", khiến các ngôi sao trẻ chưa thể an tâm thống trị.

Australian Open 2026 đã khép lại với chiếc cúp trong tay Carlos Alcaraz, nhưng dư âm lớn nhất của giải đấu không chỉ nằm ở nhà vô địch. Novak Djokovic, ở tuổi 38, vẫn lầm lũi tiến vào trận chung kết Grand Slam thứ 38 trong sự nghiệp. Chính sự bền bỉ đến khó tin này đã thúc đẩy Riccardo Piatti — người từng dẫn dắt cả Djokovic (2005-2006) và Jannik Sinner (2015-2022) — đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng cho thế hệ kế cận.

Sinner và Djokovic đều từng trải qua quãng thời gian được đào tạo bởi chiến lược gia Riccardo Piatti.

Sự "ám ảnh" chưa chịu buông vợt của Djokovic

Nhìn lại hành trình tại Melbourne Park vừa qua, Djokovic có phần được hưởng lợi từ lịch thi đấu và hai suất walkover (đối thủ rút lui). Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận đây không phải là may mắn thuần túy. Đó là minh chứng cho khả năng tối ưu hóa thể trạng và chọn điểm rơi phong độ cực kỳ thông minh của tay vợt người Serbia.

Riccardo Piatti nhận định: "Nếu Novak còn tiếp tục, đó là vì cậu ấy tin rằng mình vẫn có thể cải thiện". Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Djokovic không còn giành chiến thắng bằng sức mạnh cơ bắp hay những bước chạy thần tốc. Anh chiến thắng bằng sự ám ảnh với các chi tiết nhỏ nhất: từ việc điều tiết nhịp độ trận đấu đến khả năng "ẩn mình" chờ đợi sơ hở của đối phương.

Lời cảnh báo đanh thép gửi tới Alcaraz và Sinner

Điều khiến phát biểu của Piatti gây chú ý chính là việc ông trực tiếp gọi tên Carlos Alcaraz và Jannik Sinner — hai tay vợt đang chia nhau những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng ATP. Dù Alcaraz là người nâng cúp tại Australia, nhưng cách Djokovic đánh bại Sinner ở bán kết đã cho thấy một thứ tennis già dặn đến mức tàn nhẫn.

Piatti nhấn mạnh rằng vấn đề duy nhất của Nole hiện tại chỉ là thể trạng. Nếu sức khỏe cho phép, trình độ kỹ chiến thuật của anh vẫn đủ sức quật ngã bất kỳ tay vợt trẻ nào. "Jannik và Carlos nên cẩn thận", Piatti nói, "không phải vì Djokovic đã thắng họ, mà vì anh ấy chưa hề biến mất".

Sự hiện diện của Djokovic tại các trận chung kết lớn là lời khẳng định cuộc chuyển giao quyền lực vẫn chưa hoàn tất.

Wimbledon: Nơi bản lĩnh chiến thuật lên ngôi

Trong khi Roland Garros có vẻ là thử thách lớn về mặt thể lực, Piatti đặc biệt lưu tâm đến Wimbledon. Trên mặt sân cỏ, nơi các yếu tố như giao bóng, di chuyển thông minh và khả năng đọc tình huống được khuếch đại, Djokovic vẫn là một "quái vật" thực thụ. Kinh nghiệm tại All England Club là thứ mà cả Alcaraz lẫn Sinner chưa thể sao chép ngay lập tức.

Việc Djokovic tiếp tục xuất hiện ở các trận chung kết không chỉ là để săn tìm danh hiệu, mà còn là một đòn tâm lý chiến. Anh buộc những tay vợt trẻ phải chơi ở ngưỡng hoàn hảo nếu muốn giành chiến thắng, từ đó gián tiếp làm chậm quá trình thiết lập sự thống trị tuyệt đối của thế hệ mới. Australian Open 2026 có thể coi là một nghịch lý: Djokovic thua ở trận đấu cuối cùng, nhưng lại thắng trong việc duy trì áp lực khủng khiếp lên các đối thủ tiềm năng.