HLV Roland chỉ ra 'tử huyệt' cần khắc phục của U17 Việt Nam tại Jeddah Trước thềm VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò cải thiện khả năng dứt điểm và chuyển động chiến thuật để sẵn sàng cho trận đấu gặp U17 Yemen.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút tại Jeddah (Ả Rập Xê Út) cho chiến dịch VCK U17 châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, toàn đội đang chạy đua với thời gian để khắc phục những hạn chế cuối cùng về mặt chiến thuật trước khi bước vào trận ra quân đầy kịch tính tại bảng C.

Cầu thủ U17 Việt Nam trên sân tập.

Ưu tiên sự thích nghi và cường độ quốc tế

Ngay sau hành trình di chuyển dài, buổi tập đầu tiên của U17 Việt Nam tại Jeddah đã diễn ra trong bầu không khí hưng phấn và tập trung cao độ. Mục tiêu trọng tâm mà HLV Cristiano Roland đặt ra trong giai đoạn này là giúp các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với cường độ thi đấu quốc tế, làm quen với mặt sân và tốc độ bóng tại khu vực Tây Á.

Chiến lược gia người Brazil bày tỏ sự hài lòng với tinh thần của các học trò: "Điều quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ thích nghi nhanh nhất sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ trận đấu. Tôi rất hài lòng với tinh thần nỗ lực của các em, sự sẵn sàng đang ở mức cao nhất".

Điều kiện thời tiết tại Jeddah đang khá ủng hộ thầy trò HLV Roland với nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Gió mát vào buổi chiều tối giúp các cầu thủ không bị bào mòn thể lực, sớm ổn định phong độ để thực hiện các giáo án kỹ thuật phức tạp.

Ba bài toán chiến thuật của HLV Roland

Dù đánh giá cao sự tiến bộ của đội, HLV Roland vẫn thẳng thắn chỉ ra những mảng miếng cần phải mài giũa thêm. Ban huấn luyện hiện đang tập trung đặc biệt vào ba khía cạnh sống còn: tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót phòng ngự và hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, vị thuyền trưởng người Brazil cho biết: "Chúng tôi cần cải thiện hơn nữa về chuyển động chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội. Các cầu thủ đều nhận thức rõ những hạn chế này và đang nỗ lực điều chỉnh qua từng giáo án tập luyện". Đây là những yếu tố then chốt để U17 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Trận mở màn - Thử thách bản lề

Tại bảng C, trận đấu mở màn gặp U17 Yemen được xem là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định đến vị thế của U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Với tinh thần xem mỗi trận đấu như một trận chung kết, toàn đội đang duy trì sự hưng phấn để sẵn sàng tái lập thành tích và khẳng định bản lĩnh.

Những ngày tập huấn sắp tới sẽ là thời điểm quan trọng để HLV Roland hoàn thiện các mảnh ghép cuối cùng trong sơ đồ chiến thuật. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tư duy được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên bất ngờ ngay từ tiếng còi khai cuộc tại VCK U17 châu Á 2026.