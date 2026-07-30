HLV Ruben Amorim thúc giục AC Milan chiêu mộ Pierre-Emile Hojbjerg Tân HLV Ruben Amorim xác định tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg là ưu tiên hàng đầu để xây dựng lối chơi pressing tầm cao cho AC Milan trong mùa giải mới.

Tân HLV trưởng Ruben Amorim đang khẩn trương triển khai kế hoạch cải tổ toàn diện lực lượng tại AC Milan. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chính thức yêu cầu ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro chiêu mộ tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg từ Olympique Marseille nhằm biến tuyển thủ Đan Mạch thành hạt nhân trong hệ thống chiến thuật mới.

Triết lý pressing mới và vai trò của Pierre-Emile Hojbjerg

Sự quyết đoán của Ruben Amorim trong thương vụ Hojbjerg xuất phát từ mong muốn thay đổi triệt để phong cách thi đấu của Rossoneri. Khác với lối chơi thiên về phòng ngự phản công thực dụng dưới thời người tiền nhiệm Massimiliano Allegri, Amorim hướng tới việc xây dựng một AC Milan chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân đối phương.

Pierre-Emile Hojbjerg nằm trong tầm ngắm của AC Milan. Ảnh: Getty Images

Để vận hành trơn tru sơ đồ đòi hỏi cường độ vận động rất cao này, kinh nghiệm chinh chiến dạn dẫy của Hojbjerg được đánh giá là yếu tố then chốt. Cầu thủ người Đan Mạch sở hữu khả năng đánh chặn xuất sắc, tư duy vị trí tốt cùng kỹ năng điều tiết nhịp độ linh hoạt, hứa hẹn sẽ mang đến sự cân bằng cần thiết cho hàng tiền vệ AC Milan.

Bài toán tài chính và yêu cầu thanh lý nhân sự

Dù Hojbjerg được coi là mảnh ghép hoàn hảo về mặt chuyên môn, thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất do rào cản về ngân sách. Đội bóng thành Milan chưa thể đưa ra lời đề nghị chính thức tới Olympique Marseille trước khi giải quyết xong bài toán nhân sự dôi dư.

Việc giải phóng quỹ lương và thu hồi tài chính thông qua việc bán các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch là điều kiện bắt buộc đối với AC Milan. Khi thời hạn của kỳ chuyển nhượng hè không còn nhiều, ban lãnh đạo Rossoneri đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thanh lọc đội hình nhằm sớm đáp ứng yêu cầu lực lượng của HLV Ruben Amorim.