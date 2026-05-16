HLV Rudi Garcia mạo hiểm với Lukaku trong danh sách tuyển Bỉ dự World Cup 2026 Tuyển Bỉ chính thức chốt 26 cầu thủ dự World Cup 2026 với sự xuất hiện đầy tranh cãi của Romelu Lukaku cùng dàn trụ cột kỳ cựu Kevin de Bruyne và Thibaut Courtois.

Huấn luyện viên Rudi Garcia vừa công bố danh sách 26 tuyển thủ Bỉ tham dự Vòng chung kết World Cup 2026. Quyết định gây xôn xao nhất chính là việc điền tên tiền đạo Romelu Lukaku, người đã phải trải qua cuộc đua nghẹt thở với thời gian để kịp bình phục chấn thương trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Canh bạc mang tên Romelu Lukaku

Nỗ lực bền bỉ để hồi phục chấn thương của Romelu Lukaku cuối cùng đã mang lại quả ngọt. Đây được xem là quyết định dũng cảm của Ban huấn luyện, bởi chân sút 33 tuổi mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 trận tại Serie A mùa này cho Napoli và tất cả đều từ băng ghế dự bị.

Thống kê cho thấy cựu sao Chelsea mới chỉ thi đấu tổng cộng 64 phút trên mọi đấu trường – một con số đáng báo động cho vị trí chủ công. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lukaku thậm chí đã không thi đấu cho "Quỷ đỏ" gần một năm qua, kể từ sau bàn thắng vào lưới Xứ Wales tại vòng loại.

Bản lĩnh của những "lão tướng" và luồng gió mới

Mặc dù thể trạng của tiền đạo thuộc biên chế Napoli còn bỏ ngỏ, kinh nghiệm của anh cùng các cựu binh khác được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc. Romelu Lukaku (124 trận), tiền vệ kỳ cựu Kevin de Bruyne (117 trận) và thủ thành Thibaut Courtois (107 trận) đều chuẩn bị bước vào chiến dịch World Cup thứ tư trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, bộ ba này chỉ xếp sau tiền vệ phòng ngự Axel Witsel, người giữ kỷ lục 136 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, hàng công của tuyển Bỉ sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ sự đột biến của Leandro Trossard (Arsenal) và Jeremy Doku (Manchester City).

Những sự vắng mặt đáng tiếc

Ngược lại, HLV Rudi Garcia đã thẳng tay gạch tên thần đồng Nathan de Cat. Tiền đạo Lois Openda của Juventus cũng chịu chung số phận khi đánh mất cơ hội dự World Cup sau chuỗi ngày dài phải ngồi dự bị tại Turin. Ở vị trí gác đền, sự trở lại của Courtois mang lại sự an tâm lớn dù anh đã lỡ hẹn với đội tuyển từ tháng 10 năm ngoái vì chấn thương.

Mục tiêu xóa bỏ ký ức buồn 2022

Đội tuyển Bỉ sẽ bắt đầu hành trình tại bảng G bằng cuộc đối đầu với Ai Cập, sau đó lần lượt chạm trán Iran và New Zealand. Sau khi từng giành vị trí thứ ba lịch sử vào năm 2018, bóng đá Bỉ đang quyết tâm rũ bỏ ký ức thảm họa bị loại ngay từ vòng bảng vào năm 2022.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Bỉ tham dự World Cup 2026: