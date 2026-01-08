HLV Tan Cheng Hoe: Cuộc đối đầu Thái Lan là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự của Malaysia Sau 2 chiến thắng đầu tay, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định cuộc so tài với Thái Lan tại Rajamangala mới là thước đo chính xác nhất cho bản lĩnh của Malaysia.

Sau khởi đầu thuận lợi với hai chiến thắng trước Myanmar và Lào, đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị bước vào thử thách lớn nhất từ đầu giải. HLV Tan Cheng Hoe khẳng định cuộc đối đầu sắp tới tại chảo lửa Rajamangala đối mặt với Thái Lan mới là thước đo chuẩn xác nhất cho thực lực cũng như khả năng chịu áp lực của toàn đội.

HLV Tan Cheng Hoe chuẩn bị cho thử thách lớn nhất từ đầu giải trước đối thủ Thái Lan.

Thước đo cho cuộc chuyển giao thế hệ

HLV Tan Cheng Hoe không đánh giá sự tiến bộ của Malaysia chỉ qua kết quả tỷ số, mà tập trung vào việc liệu đội hình đang trong quá trình chuyển giao có đủ bản lĩnh vượt qua áp lực ở thời điểm căng thẳng hay không. Màn chạm trán đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu khu vực sẽ phơi bày rõ nét nhất năng lực của các học trò.

Nhà cầm quân này chia sẻ rằng đây là bài kiểm tra chất lượng để ban huấn luyện đánh giá toàn diện đội hình. Việc thi đấu cọ xát với đối thủ lớn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm khi sát cánh cùng những đàn anh dày dặn bản lĩnh, thay vì chỉ đơn thuần chạy đua theo kết quả thắng thua.

Nhìn lại chiến thắng trước đội tuyển Lào vừa qua, Malaysia đã bộc lộ một số hạn chế khi gặp bế tắc trước khối phòng ngự kỷ luật của đối phương trước khi lấy lại nhịp độ ở hiệp hai. Khi chạm trán Thái Lan – đội bóng sở hữu khả năng gây áp lực vượt trội – khả năng chắt chiu và giải quyết tình huống nhanh gọn sẽ là yếu tố mang tính quyết định.

Malaysia khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp trước khi chạm trán Thái Lan.

Bài toán thể lực và điểm tựa từ quá khứ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch thi đấu dồn dập với mật độ 3 trận một tuần đang đặt ra bài toán hóc chuẩn về thể lực. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận hầu hết các cầu thủ đều đang đối mặt với tình trạng mệt mỏi, buộc ông phải đánh giá kỹ khả năng hồi phục và chấn thương để tính toán phương án xoay tua hợp lý.

Dù đối thủ được đánh giá ở cửa trên, chiến lược gia của Malaysia vẫn giữ sự tự tin nhờ nền tảng tâm lý tích cực. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và khát khao của dàn tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ giúp "Harimau Malaya" tạo nên sự khác biệt.

Đáng chú ý, Thái Lan là đối thủ đầy duyên nợ với cá nhân HLV Tan Cheng Hoe. Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Malaysia giai đoạn 2018-2022, ông nắm giữ thành tích bất bại trước "Voi chiến" với 2 chiến thắng và 2 trận hòa qua 4 lần đụng độ chính thức, bao gồm các trận đấu tại vòng loại World Cup, Asian Cup và bán kết AFF Cup 2018.