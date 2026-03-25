HLV Thawatchai Dumrongongtrakun háo hức tái đấu U23 Việt Nam tại Trung Quốc Sau thất bại kịch tính 2-3 tại chung kết SEA Games 33, U23 Thái Lan đang rất mong chờ cơ hội đòi nợ U23 Việt Nam tại giải giao hữu CFA China Team 2026 diễn ra vào cuối tháng 3.

Bóng đá trẻ Đông Nam Á sẽ chứng kiến màn tái hiện trận chung kết SEA Games 33 đầy cảm xúc khi U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng góp mặt tại giải tứ hùng CFA China Team 2026. Giải đấu diễn ra tại Tây An, Trung Quốc từ ngày 25/3 đến 31/3, được xem là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của hai nền bóng đá hàng đầu khu vực trước thềm các mục tiêu lớn trong năm.

HLV trưởng tuyển U23 Thái Lan Thawatchai Dumrongongtrakun.

Màn tái ngộ đầy duyên nợ tại Tây An

Kể từ sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra hồi tháng 12/2025 – nơi U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 – đây là lần đầu tiên hai đối thủ đầy duyên nợ này có dịp chạm trán. Sức nóng từ cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt khi cả hai đội đều đang trong quá trình chuyển giao và xây dựng lực lượng mới.

Chia sẻ trước báo giới, HLV Thawatchai Dumrongongtrakun không giấu nổi sự phấn khích: "Tôi vô cùng háo hức trước giải đấu sắp tới. Đây là sân chơi rất hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh. Ngoài chủ nhà Trung Quốc và Triều Tiên, U23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ cực kỳ đáng gờm mà chúng tôi muốn thử sức một lần nữa".

Bước chạy đà chiến lược cho Asiad 20

Việc tham dự CFA China Team 2026 không chỉ đơn thuần là một giải giao hữu cọ xát. Với U23 Thái Lan, đây là giai đoạn tiền đề cực kỳ quan trọng để rà soát đội hình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 20) diễn ra tại Aichi, Nhật Bản vào giữa tháng 9 năm nay. Việc được đối đầu với các phong cách chơi bóng khác nhau từ Đông Bắc Á (Trung Quốc, Triều Tiên) đến đối thủ trực tiếp ở Đông Nam Á là trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ.

Thực tế, Trung Quốc là địa điểm quen thuộc với cả hai đội bóng. Hồi tháng 10 năm ngoái, đội bóng xứ chùa Vàng cũng đã có chuyến tập huấn dài ngày tại đây trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 33. Sự am hiểu về điều kiện khí hậu và sân bãi tại Trung Quốc giúp thầy trò HLV Thawatchai tự tin hơn trong việc triển khai các phương án chiến thuật mới.

Lịch thi đấu kịch tính

Giải đấu sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 25/3. Theo lịch trình đã được ban tổ chức công bố, tâm điểm chú ý của người hâm mộ khu vực sẽ đổ dồn vào ngày 28/3, thời điểm diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Ngày Trận đấu 25/03 U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên 25/03 U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc 28/03 U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Với tính chất của một giải tứ hùng, kết quả của cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng giải đấu mà còn là lời khẳng định vị thế của người thắng cuộc trong bối cảnh bóng đá trẻ khu vực đang cạnh tranh quyết liệt.