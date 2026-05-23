HLV Trần Tiến Đại khen ngợi tinh thần PVF-CAND sau trận hòa Thể Công Viettel Chia điểm kịch tính với tỷ số 1-1 trước Thể Công Viettel, PVF-CAND thắp lại hy vọng trụ hạng nhờ lối chơi quả cảm và chiến thuật phòng ngự thực dụng của HLV Trần Tiến Đại.

Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, PVF-CAND đã tạo nên bất ngờ khi cầm hòa đối thủ mạnh Thể Công Viettel với tỷ số 1-1. Dù đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, huấn luyện viên (HLV) Trần Tiến Đại vẫn bày tỏ sự tự hào về tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò.

Lối chơi phòng ngự lùi sâu đầy thực dụng

Bước vào trận đấu, PVF-CAND bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, từ chất lượng đội hình đến phong độ thi đấu. Trước sức ép liên tục từ phía đối phương, HLV Trần Tiến Đại đã chỉ đạo các cầu thủ chủ động triển khai khối đội hình thấp, ưu tiên bọc lót chặt chẽ ngay bên phần sân nhà trong phần lớn thời gian thi đấu.

HLV Trần Tiến Đại tự hào về kết quả của các học trò.

Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả tối đa khi PVF-CAND đứng vững trước các đợt hãm thành nghẹt thở. Dù để đối thủ gỡ hòa ở cuối hiệp 2, một điểm có được trong thế trận bị ép sân vẫn được xem là thành công lớn về mặt chuyên môn và là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội.

Cú hích tâm lý quan trọng cho cuộc chiến trụ hạng

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại khẳng định kết quả này mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Trước đó, đội bóng đã phải gánh chịu áp lực tâm lý đè nặng sau thất bại đậm trước Hà Nội FC, khiến họ chìm sâu dưới nhóm cuối bảng.

"Tôi nghĩ khi giành được kết quả hòa này, các cầu thủ PVF-CAND sẽ tự tin hơn rất nhiều trong chặng đường sắp tới. Phải chơi phòng ngự lùi sâu trước một đối thủ mạnh thì một trận hòa là hoàn toàn xứng đáng", ông Đại nhấn mạnh. Vị chiến lược gia này cũng chỉ rõ mục tiêu tiếp theo là tập trung giải quyết từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà.

Dù một điểm chưa thể giúp PVF-CAND ngay lập tức thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng màn trình diễn trước Thể Công Viettel cho thấy những tín hiệu lạc quan. Sự khôi phục niềm tin đúng lúc có thể trở thành chìa khóa giúp tập thể này vượt qua cuộc chiến sinh tồn ở giai đoạn cuối của mùa giải.