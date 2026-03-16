HLV Trần Tiến Đại nếm mùi nghiệt ngã ngày tái xuất: PVF-CAND gục ngã trước CA TP HCM Thất bại tối thiểu 0-1 trước Công an TP HCM khiến PVF-CAND tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026 trong ngày ra mắt của HLV Trần Tiến Đại.

HLV Trần Tiến Đại đã có màn tái xuất sân cỏ không như mong đợi khi CLB PVF-CAND phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ Công an TP HCM vào ngày 15/3. Trận thua tại vòng 16 V-League 2025-2026 khiến đội bóng đến từ Hưng Yên lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng, bất chấp những kỳ vọng về một luồng sinh khí mới trên băng ghế chỉ đạo.

Bi kịch từ VAR và sự nghiệt ngã của bóng đá

Dù chỉ có vỏn vẹn hai buổi tập để làm quen với các học trò mới, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại vẫn nhập cuộc đầy tự tin trên sân khách. Tuy nhiên, yếu tố may mắn đã không đứng về phía họ. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi công nghệ VAR từ chối bàn thắng của Hoàng Vũ Samson. Trọng tài Trương Hồng Vũ xác định đã có lỗi trong tình huống tranh chấp trước đó, một quyết định gây ra nhiều tranh luận và được xem là khá khắt khe đối với đội khách.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, PVF-CAND đã phải trả giá đắt theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang bên phía Công an TP HCM đã nản lòng các chân sút đội khách, trước khi một pha phản công sắc lẹm ở cuối trận giúp đội chủ nhà ấn định chiến thắng tối thiểu.

Thử thách cực đại cho mục tiêu trụ hạng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại thẳng thắn thừa nhận những áp lực đang đè nặng lên vai ông và các học trò. Cựu thuyền trưởng của nhiều đội bóng lớn tại V-League chia sẻ: "Đây là trận đầu tiên tôi cầm quân và phải đá sân khách, lại mới chỉ có 2 buổi tập nên cũng gặp một số khó khăn. Đội bóng có tham vọng và đặt ra mục tiêu nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi".

Nhìn vào thực tế, PVF-CAND đang đối mặt với bài toán nan giải về cả phong độ lẫn tâm lý thi đấu. Với chỉ 11 điểm sau 16 vòng đấu, đội bóng này hiện kém nhóm an toàn 1 điểm. Để hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng, HLV Trần Tiến Đại khẳng định toàn đội cần sớm cải thiện nền tảng thể lực và xốc lại tinh thần chiến đấu cho chặng đường chông gai phía trước.

Thống kê sau vòng 16 V-League 2025-2026

Thông số Chi tiết Kết quả trận đấu Công an TP HCM 1-0 PVF-CAND Tổng điểm của PVF-CAND 11 điểm Vị trí trên bảng xếp hạng 14 (Cuối bảng) Khoảng cách với nhóm an toàn 1 điểm

Có thể thấy, sự trở lại của "bầu" Đại mang đến niềm hy vọng về mặt chuyên môn, nhưng kết quả thực tế cho thấy PVF-CAND cần nhiều hơn thế để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Chặng đường giải cứu đội bóng khỏi vị trí đáy bảng dự báo sẽ vô cùng gian nan.