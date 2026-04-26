HLV Trần Tiến Đại thừa nhận lối chơi của PVF-CAND phá sản sau thất bại trước Thanh Hóa Thất bại tối thiểu 0-1 trước Đông Á Thanh Hóa khiến PVF-CAND chìm sâu vào khủng hoảng, đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi khoảng cách với nhóm an toàn ngày càng bị nới rộng.

Trận "chung kết ngược" tại V.League 2025/26 giữa Đông Á Thanh Hóa và PVF-CAND đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho đội khách. Thất bại 0-1 không chỉ khiến PVF-CAND dậm chân tại chỗ mà còn đẩy đội bóng này vào thế chân tường trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

Bước ngoặt từ pha không chiến

Dù phải làm khách, PVF-CAND nhập cuộc đầy tự tin trong hiệp thi đấu đầu tiên. Các học trò của HLV Trần Tiến Đại chủ động kiểm soát bóng và tổ chức nhiều đợt hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội khách không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, bản lĩnh của Đông Á Thanh Hóa bắt đầu lên tiếng. Đội bóng xứ Thanh dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi pressing tầm cao và sự tập trung tối đa ở hệ thống phòng ngự. Phút quyết định của trận đấu đến từ một pha phối hợp biên mẫu mực: Huỳnh Minh Đoàn treo bóng chuẩn xác để Nguyễn Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất định đoạt số phận trận đấu.

Chiến thuật bị bẻ gãy

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Trần Tiến Đại thẳng thắn thừa nhận kế hoạch tác chiến của ông hoàn toàn đổ vỡ trước lối chơi kỷ luật của đối thủ. Ông cho rằng khả năng áp đặt trận đấu của Thanh Hóa chính là chìa khóa khiến PVF-CAND không thể triển khai bóng như ý muốn.

"Cơ hội trụ hạng của chúng tôi cạn kiệt sau trận đấu này. Cách chơi của tôi có phần phá sản trước khả năng áp đặt trận đấu và gây áp lực của Thanh Hóa. Họ áp sát rất tốt, khóa chặt hai biên và tổ chức phòng ngự thành công. Chúng tôi có cơ hội nhưng không thể kết thúc, nên phải chấp nhận trận thua này," ông Đại chia sẻ đầy tiếc nuối.

Cánh cửa trụ hạng dần hẹp lại

Thất bại trước đối thủ trực tiếp không chỉ là một trận thua đơn thuần mà còn là đòn giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ PVF-CAND. Khoảng cách với nhóm an toàn đang ngày càng bị nới rộng, khiến hy vọng ở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nhìn về chặng đường phía trước, HLV Trần Tiến Đại khẳng định đội bóng không còn đường lui. PVF-CAND buộc phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu tới trên sân nhà nếu muốn duy trì hy vọng bám đuổi các đối thủ xếp trên. Với tâm thế không còn gì để mất, đội bóng cần cải thiện triệt để khả năng dứt điểm và sự tập trung của hàng thủ để tạo nên điều thần kỳ trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2025/26.