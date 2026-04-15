HLV U17 Malaysia: Indonesia và Việt Nam là hai thế lực ngang tài ngang sức Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam, chiến lược gia Shukor Adan của Malaysia nhận định sức mạnh của chủ nhà Indonesia hoàn toàn tương đồng với các cầu thủ Việt Nam.

Thất bại nặng nề 0-4 trong ngày ra quân trước U17 Việt Nam đã đẩy U17 Malaysia vào tình thế buộc phải thắng trong cuộc đối đầu sắp tới với chủ nhà U17 Indonesia. Đứng trước áp lực dư luận, HLV Shukor Adan vẫn giữ thái độ bình tĩnh khi phân tích về tương quan lực lượng tại bảng đấu.

U17 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng.

Đánh giá cao sự đồng đều của hai đối thủ Đông Nam Á

Chiến lược gia 46 tuổi cho rằng kết quả trận thua vừa qua là một bài học đắt giá nhưng không phản ánh hết cơ hội của Malaysia. Đáng chú ý, ông Shukor Adan nhận định trình độ của U17 Indonesia - đối thủ tiếp theo của họ - đang ở mức tương đương với U17 Việt Nam.

Phát biểu trước giới truyền thông, HLV Shukor Adan khẳng định: "Cả hai đội U17 Indonesia và U17 Việt Nam đều đã giành quyền tham dự U17 Asian Cup 2026. Họ đã chuẩn bị rất tốt và dường như có lối chơi tương đồng. Tôi nghĩ Indonesia và Việt Nam đang ngang tài ngang sức".

Phân tích sức mạnh kỹ thuật và thể lực

Dưới góc nhìn chuyên môn, vị thuyền trưởng của Malaysia chỉ ra ba yếu tố then chốt giúp Việt Nam và Indonesia vượt trội so với các đối thủ khác trong khu vực:

Nền tảng thể lực: Khả năng duy trì cường độ chơi bóng cao suốt 90 phút.

Kỷ luật chiến thuật: Hệ thống vận hành trơn tru và tuân thủ chặt chẽ ý đồ của Ban huấn luyện.

Kỹ năng dứt điểm: Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng một cách sắc bén.

Ông Adan cũng nhấn mạnh rằng Ban huấn luyện Malaysia đang khẩn trương mổ xẻ băng hình để khắc phục các sai sót chuyên môn. "Cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu toàn đội biết tận dụng quãng nghỉ ngắn ngủi này để phục hồi và cải thiện màn trình diễn trên sân Joko Samudro vào ngày 16/4", ông cho biết thêm.

Cục diện bảng đấu và kịch bản cho lượt trận cuối

Hiện tại, phong độ ổn định của hai đội bóng top đầu đang hướng đến một kịch bản đầy kịch tính. Trong khi U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste ở vòng kế tiếp, U17 Malaysia phải bước vào trận "tử chiến" với U17 Indonesia.

Giới chuyên môn dự báo, nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, ngôi nhất bảng sẽ được định đoạt bằng màn đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Indonesia ở lượt trận cuối cùng. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của cả hai đội bóng đã sớm khẳng định được vị thế tại đấu trường châu lục.