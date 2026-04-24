HLV U17 Malaysia tiết lộ đội hình chấp tuổi trước trận chung kết với Việt Nam HLV Shukor Adan xác nhận Malaysia sử dụng nòng cốt lứa U15 và U16 tại giải U17 Đông Nam Á nhằm chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn của Liên đoàn bóng đá nước này.

Trước thềm trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV Shukor Adan đã đưa ra thông tin gây bất ngờ về lực lượng của U17 Malaysia. Thay vì mang đến đội hình đúng lứa tuổi, "Hổ Mã Lai" thực tế đang sử dụng các cầu thủ trẻ hơn từ 1 đến 2 tuổi để đối đầu với các đối thủ trong khu vực, bao gồm cả U17 Việt Nam.

Chiến lược 'chấp tuổi' đầy táo bạo của Malaysia

Theo tiết lộ từ ban huấn luyện, đội hình Malaysia tham dự giải năm nay thực chất là tập thể các cầu thủ U16, thậm chí có tới một nửa danh sách là những gương mặt mới ở lứa tuổi 15. Việc "chấp tuổi" này được xem là một tính toán chiến lược của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho vòng loại U17 châu Á 2027.

Malaysia sử dụng lực lượng U15, U16 cho giải đấu U17 Đông Nam Á năm nay. Ảnh: FAM.

HLV Shukor Adan thừa nhận việc sử dụng các cầu thủ trẻ hơn khiến đội bóng phải chịu áp lực rất lớn về mặt thể chất và kinh nghiệm, đặc biệt là sau thất bại 0-4 trước chính học trò của HLV Cristiano Roland ở vòng bảng. Tuy nhiên, ông đánh giá cao nỗ lực của các học trò khi họ đã thích nghi nhanh chóng với cường độ thi đấu quốc tế để lần lượt vượt qua Indonesia và đánh bại Lào 3-0 tại bán kết.

U17 Việt Nam và bài toán bản lĩnh trước 'khắc tinh' chung kết

Về phía U17 Việt Nam, tấm vé vào chung kết sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Australia đã khẳng định vị thế ứng viên số một. Dù nắm lợi thế về cả thể hình lẫn kinh nghiệm đối đầu sau trận thắng đậm ở vòng bảng, thầy trò HLV Roland vẫn cần sự thận trọng tối đa trước một đối thủ đang chơi với tinh thần không còn gì để mất.

Lịch sử chỉ ra rằng Malaysia là đội bóng cực kỳ có duyên với các trận tranh cúp. Họ từng toàn thắng trong cả hai lần lọt vào chung kết khu vực trước đây vào các năm 2013 và 2019. Sự tiến bộ của Malaysia qua từng vòng đấu, kết hợp với sức trẻ đầy khát khao, chính là lời cảnh báo cho mọi tính toán của ban huấn luyện Việt Nam.

Trận tái đấu diễn ra vào tối ngày 24/4 không chỉ là cuộc đua đến ngôi vô địch mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước lối chơi đầy biến hóa của đội bóng láng giềng.