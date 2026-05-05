HLV U17 Yemen dè chừng sức mạnh của U17 Việt Nam tại bảng C giải châu Á 2026 Trước cuộc đối đầu lúc 0h ngày 7/5, HLV Haitham Al Asbahi thừa nhận U17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm sau chuỗi thành tích ấn tượng tại vòng loại và khu vực Đông Nam Á.

Vào lúc 0h ngày 7/5 tới đây, U17 Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch giải U17 châu Á bằng cuộc chạm trán đầy thử thách với U17 Yemen. Đây không chỉ đơn thuần là trận ra quân mà còn mang tính chất bản lề, có thể quyết định trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh tấm vé lịch sử tham dự World Cup U17 của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho ngày ra quân giải U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Chiến thuật coi mỗi trận đấu là chung kết của U17 Yemen

Trước thềm đại chiến, thuyền trưởng của U17 Yemen - HLV Haitham Al Asbahi đã thể hiện sự tôn trọng đặc biệt dành cho những chiến binh sao vàng trẻ tuổi. Vị chiến lược gia này khẳng định đội bóng của ông không hề có tư tưởng chủ quan dù Yemen thường xuyên là đối thủ khó chịu tại các sân chơi trẻ châu lục.

Trả lời trước giới truyền thông, HLV Al Asbahi thẳng thắn đánh giá: "Giải U17 châu Á rất quan trọng với U17 Yemen. Chúng tôi coi mỗi trận đấu ở giải đấu này giống như một trận chung kết. Trận gặp U17 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ". Tuyên bố này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc về mặt tâm lý của đại diện Tây Á trước áp lực từ phía đoàn quân áo đỏ.

Đáng chú ý, ban huấn luyện U17 Yemen đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các băng hình kỹ thuật của U17 Việt Nam. "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng đối thủ. Đây là một tập thể mạnh, có sự gắn kết tốt và đạt kết quả ấn tượng ở vòng loại. Họ chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất với chúng tôi ở bảng C", ông Al Asbahi cảnh giác nhắc nhở các học trò.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Cristiano Roland

Ở bên kia chiến tuyến, U17 Việt Nam cũng đang hừng hực quyết tâm sau chức vô địch giải U17 Đông Nam Á gần đây. Tuy nhiên, toàn đội hiểu rõ áp lực tại sân chơi châu lục là một câu chuyện hoàn toàn khác về cả trình độ chuyên môn lẫn tốc độ chơi bóng.

Tiền vệ Nguyễn Văn Dương, một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất đội, đánh giá cao chất lượng của các đối thủ tại giải năm nay: "Các đội bóng ở giải U17 châu Á đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn nhiều. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút".

Để chuẩn bị cho trận đấu mang tính bước ngoặt này, HLV Cristiano Roland đã đẩy cường độ tập luyện lên mức cao nhất. Trong các buổi tập gần nhất, nhà cầm quân người Brazil trực tiếp thị phạm, rà soát kỹ lưỡng sơ đồ nhân sự và mài giũa các mảng miếng phối hợp tấn công trung lộ cũng như các tình huống cố định. Mọi chi tiết nhỏ nhất đang được tối ưu hóa nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru ngay từ tiếng còi khai cuộc trước đối thủ Yemen.

Tâm thế của nhà vô địch khu vực tại đấu trường châu lục

Dù có lợi thế tinh thần từ danh hiệu vô địch Đông Nam Á, U17 Việt Nam vẫn duy trì thái độ khiêm tốn và cẩn trọng. Văn Dương chia sẻ thêm rằng anh thường xuyên trao đổi với các đồng đội mới về trải nghiệm tại giải đấu năm ngoái, nhấn mạnh rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Sự kết hợp giữa kỷ luật chiến thuật của HLV Roland và khát khao của các cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Mục tiêu của đội bóng không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn là hiện thực hóa giấc mơ World Cup, điều mà bóng đá trẻ Việt Nam hằng mong đợi.