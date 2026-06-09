HLV U19 Thái Lan sẵn sàng đấu U19 Việt Nam: Không ngại bất cứ đối thủ nào Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Malaysia, HLV Chakraphan Panpi khẳng định U19 Thái Lan đủ sức đánh bại mọi đối thủ, kể cả U19 Việt Nam tại bán kết giải Đông Nam Á.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U19 Malaysia vào tối ngày 8/6 không chỉ giúp U19 Thái Lan chiếm lĩnh ngôi đầu bảng B mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Ngay sau trận đấu, HLV Chakraphan Panpi đã có những phát biểu đầy tự tin về chặng đường sắp tới, bất chấp khả năng phải đối đầu với kình địch U19 Việt Nam tại vòng bán kết.

Bản lĩnh của 'Voi chiến' trẻ tại bảng B

Dù gặp không ít áp lực tâm lý, các cầu thủ trẻ xứ sở chùa Vàng đã cho thấy bản lĩnh đúng lúc để giành trọn 3 điểm trước Malaysia. Kết quả này giúp họ chính thức bước tiếp với tư cách đội dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, HLV Panpi thừa nhận các học trò vẫn chưa đạt được trạng thái lý tưởng nhất do áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ.

HLV U19 Thái Lan không ngại đối đầu U19 Việt Nam ở bán kết.

“Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Áp lực lớn khiến ở một số thời điểm, các cầu thủ trẻ đã không thể hiện đúng khả năng. Tuy nhiên, toàn đội đã hỗ trợ nhau rất tốt để giành trọn 3 điểm”, ông Panpi chia sẻ về màn trình diễn của các học trò.

Kịch bản đại chiến với U19 Việt Nam

Số phận của bảng đấu này đã gián tiếp đẩy U19 Việt Nam vào thế phải chờ đợi. Hiện tại, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đang tạm giữ vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu U19 Australia giành chiến thắng trước U19 Campuchia trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 9/6, tấm vé bán kết còn lại sẽ chính thức thuộc về Việt Nam.

Khi đó, kịch bản về một trận “derby Đông Nam Á” rực lửa vào ngày 11/6 sẽ chính thức được xác lập. Đứng trước viễn cảnh này, HLV Panpi tỏ ra vô cùng kiên định với mục tiêu của mình. Ông khẳng định mục tiêu vào bán kết đã được hoàn thành và giờ là lúc toàn đội tập trung tối đa cho tấm vé vào chơi trận chung kết.

Chiến thuật và tâm lý cho giai đoạn then chốt

“Tôi không quan tâm đối thủ ở bán kết là đội nào. Tôi tin rằng nếu chơi đúng phong cách và phong độ, U19 Thái Lan sẽ giành chiến thắng”, chiến lược gia người Thái Lan tuyên bố. Ông cho biết sẽ tiếp tục cải thiện phong độ và hướng các cầu thủ chơi theo đúng phương pháp chuyên môn trong những ngày tới để chuẩn bị cho các thử thách lớn hơn.

Nhìn chung, sự tự tin của HLV Chakraphan Panpi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Thái Lan cho giải đấu năm nay. Với việc tập trung vào sức mạnh nội tại thay vì bận tâm đến danh tính đối thủ, “Voi chiến” đang chứng minh họ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương. Nếu kịch bản thuận lợi được đáp ứng, màn so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực hứa hẹn sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu.