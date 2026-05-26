HLV U19 Việt Nam dè chừng dàn sao World Cup của Indonesia tại giải Đông Nam Á Chiến lược gia Yutaka Ikeuchi nhận định chủ nhà Indonesia là rào cản lớn nhất của U19 Việt Nam tại bảng A nhờ lứa cầu thủ dạn dày kinh nghiệm từ đấu trường U17 World Cup.

Hành trình chinh phục giải U19 Đông Nam Á 2026 của đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu với chuyến bay sang Indonesia vào ngày 28/5. Tại giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Yutaka Ikeuchi nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Indonesia.

Thử thách từ dàn cầu thủ trẻ từng dự World Cup

Phân tích về cục diện bảng đấu, HLV Yutaka Ikeuchi thẳng thắn chỉ ra Indonesia là đối thủ đáng ngại nhất. Sự thận trọng của chiến lược gia người Nhật Bản xuất phát từ việc lứa cầu thủ hiện tại của xứ vạn đảo sở hữu bản lĩnh thực chiến vượt trội.

Nhiều gương mặt trong đội hình U19 Indonesia từng được trui rèn tại sân chơi đỉnh cao như U17 World Cup, mang lại lợi thế lớn về tâm lý và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù vậy, ông Ikeuchi khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để tiến sâu và đạt thứ hạng cao nhất có thể tại giải đấu năm nay.

Biến áp lực kỳ vọng thành động lực phát triển

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, U19 Việt Nam còn phải đối mặt với sức ép từ sự kỳ vọng lớn của dư luận sau những thành công liên tiếp của các cấp độ đội tuyển quốc gia. Thay vì xem đây là gánh nặng, HLV Ikeuchi coi đó là một phần tất yếu của nghề cầm quân và chọn cách đối mặt tích cực.

Chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh việc sống chung với áp lực giúp ông có thêm động lực rèn giũa lứa cầu thủ trẻ. Với ông, mỗi giải đấu là cơ hội để nâng tầm kỹ năng cho học trò, từ đó trực tiếp đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.

Bước đệm cho mục tiêu châu lục

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 không chỉ là đấu trường tranh danh hiệu mà còn được xem là đợt sát hạch mang tính chiến lược. Những trải nghiệm thực tế tại Indonesia sẽ tạo tiền đề vững chắc để ban huấn luyện chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn là Vòng loại U20 châu Á 2027.