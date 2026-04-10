HLV Velizar Popov bất ngờ thoát án phạt sau phát ngôn chỉ trích trọng tài là 'sát thủ' Quyết định của Ban kỷ luật VFF giúp thuyền trưởng Thể Công Viettel có mặt trong trận gặp Thanh Hóa dù trước đó có lời lẽ nặng nề nhắm vào trọng tài Lê Vũ Linh.

Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra quyết định bất ngờ khi không áp dụng bất kỳ án phạt nguội nào đối với HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel. Chiến lược gia người Bulgaria sẽ tiếp tục trực tiếp chỉ đạo đội bóng trong các trận đấu tới, bất chấp những phát ngôn công kích gay gắt nhắm vào trọng tài FIFA Lê Vũ Linh.

Velizar Popov thoát án phạt dù công kích trọng tài.

Chỉ trích nặng nề nhưng không có án kỷ luật

Sự việc bắt nguồn từ trận hòa 1-1 giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An diễn ra tại khu vực Vinh. Trong buổi họp báo sau trận, ông Popov đã công khai mỉa mai trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp giết chết trận đấu". Đây được xem là một trong những chỉ trích nặng nề nhất đối với giới "vua áo đen" tại mùa giải V-League năm nay.

Những phát biểu này đã tạo ra áp lực lớn lên Ban trọng tài VFF và công tác điều hành giải đấu. Tuy nhiên, trong danh sách quan chức nghỉ làm nhiệm vụ tại vòng 18 vừa được công bố, tên của HLV Popov hoàn toàn vắng mặt. Điều này đồng nghĩa với việc ông thoát án kỷ luật và sẽ trực tiếp chỉ đạo các học trò trong cuộc đối đầu quan trọng với đội bóng cũ Đông Á Thanh Hóa vào tối 10/4.

Áp lực từ băng ghế chỉ đạo và truyền thông

Trong khi ông Popov thoát án, người duy nhất bị đình chỉ làm nhiệm vụ ở vòng đấu này là HLV thể lực Phạm Bùi Minh của Sông Lam Nghệ An do đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trước đó. Để giảm bớt rủi ro từ những phát biểu nóng nảy của thuyền trưởng đội nhà, CLB Thể Công Viettel đã chủ động gửi văn bản đề xuất cho phép trợ lý Nguyễn Văn Biển thay mặt ông Popov tham dự các cuộc họp báo kể từ vòng 18.

Dù vậy, Công ty VPF đã chính thức bác bỏ đề nghị này. Theo quy chế giải đấu, HLV trưởng bắt buộc phải tham dự họp báo sau trận trừ trường hợp bất khả kháng. Quyết định cứng rắn từ VPF buộc chiến lược gia người Bulgaria phải tiếp tục đối diện với giới truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Đây được xem là thách thức lớn cho ban lãnh đạo đội bóng áo lính trong việc kiểm soát các rủi ro phát ngôn. HLV Popov vốn nổi tiếng với cá tính mạnh và thường xuyên có những phản ứng trực diện về công tác trọng tài, điều này đòi hỏi sự điều tiết tâm lý chặt chẽ để tránh những án phạt nặng hơn trong tương lai.