HLV Velizar Popov bị cấm 4 trận: Án phạt nặng và lời thề đấu tranh vì công bằng Ban kỷ luật VFF cấm HLV Velizar Popov 4 trận sau hành vi phản ứng trọng tài gay gắt. Chiến lược gia người Bulgaria tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để đòi lại sự công bằng.

Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với HLV Velizar Popov sau những diễn biến căng thẳng tại vòng 18 V-League 2025-2026. Theo đó, chiến lược gia người Bulgaria bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận và nộp phạt 20 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì bày tỏ sự hối lỗi, vị thuyền trưởng này đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo, tạo nên một cuộc đối đầu trực diện về quan điểm đối với công tác điều hành trận đấu.

Căng thẳng bùng phát từ sân Hàng Đẫy

Sự việc bắt nguồn từ những phút cuối trong cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn quyết định chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Trương Thanh Nam sau pha vào bóng nguy hiểm với Wesley Nata. Cho rằng đối phương xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, HLV Popov đã đánh mất sự bình tĩnh, lao thẳng vào sân để bày tỏ sự bất mãn với tổ trọng tài.

HLV Velizar Popov bức xúc sau án phạt của VFF. Ảnh: Soha.

Hành động gào thét và phản ứng thái quá đã khiến ông phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ gián tiếp. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khoảnh khắc ông giật phăng thẻ HLV và ném xuống sân trước khi rời khu vực kỹ thuật. Đây được xem là một trong những hành vi phản ứng trọng tài gay gắt nhất kể từ đầu mùa giải năm nay.

Lời thề chiến đấu đến cùng của chiến lược gia Bulgaria

Trong phát biểu mới nhất sau khi nhận án kỷ luật, HLV Velizar Popov khẳng định ông sẽ không im lặng trước những gì ông coi là sự bất công. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cho rằng các quyết định kỷ luật hiện nay đang chỉ tập trung vào bề nổi của hành vi mà bỏ qua những sai sót có hệ thống từ phía đội ngũ cầm còi.

"Tôi muốn V-League chấm dứt những quyết định bất công từ trọng tài. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì sự công bằng cho đội bóng và các học trò. Không ai có thể lay chuyển hay ngăn cản tôi," ông Popov nhấn mạnh. Tuyên bố này không chỉ cho thấy cá tính mạnh mẽ thường thấy của cựu HLV U23 Myanmar mà còn đặt ra bài toán khó cho ban tổ chức giải đấu trong việc quản lý áp lực từ các đội bóng.

Thử thách cực đại cho CLB Thể Công Viettel

Việc thiếu vắng người truyền lửa trên băng ghế chỉ đạo trong 4 vòng đấu kế tiếp là tổn thất không thể đong đếm đối với CLB Thể Công Viettel. Theo lịch thi đấu, đội bóng này sẽ lần lượt chạm trán với HAGL, Đà Nẵng, Ninh Bình và Hà Tĩnh – những trận đấu có tính chất then chốt đến thứ hạng chung cuộc trên bảng xếp hạng.

Dù phía câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc có gửi đơn khiếu nại hay không, nhưng làn sóng tranh luận xung quanh án phạt của ông Popov đang nóng lên từng giờ. Đây không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là hồi chuông báo động về chất lượng chuyên môn và khả năng kiểm soát tâm lý trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Việt Nam.