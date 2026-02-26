HLV Velizar Popov chia sẻ đầy ẩn ý về Thanh Hóa sau chiến thắng của Viettel trước Nam Định Sau trận thắng 1-0 trước Nam Định, HLV Velizar Popov khẳng định sự chuyên nghiệp tại Thể Công Viettel nhưng không giấu nổi nỗi lòng về thực trạng bi đát của đội bóng cũ.

Thể Công Viettel đã củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu V.League 2025/26 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Định. Tuy nhiên, tâm điểm của buổi họp báo sau trận đá bù vòng 10 không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn, mà còn ở những chia sẻ đầy suy tư của huấn luyện viên Velizar Popov về đội bóng cũ Thanh Hóa.

Sự chuyên nghiệp và nỗi lòng với đội bóng cũ

Dù vừa cùng các học trò ca khúc khải hoàn, vị chiến lược gia người Bulgaria vẫn dành thời gian để nhắc về đội bóng cũ. Ông khẳng định tình cảm gắn bó với tập thể xứ Thanh vẫn luôn vẹn nguyên sau hơn hai năm gắn bó cùng nhiều danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, HLV Velizar Popov cũng thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối khi tuyên bố ưu tiên hàng đầu hiện tại là đội bóng áo lính.

Ông Velizar Popov từng thành công cùng Thanh Hóa.

"Nếu có một cuộc họp riêng tư với câu lạc bộ Thanh Hóa, tôi sẽ chia sẻ rất nhiều điều. Nhưng lúc này, tôi là huấn luyện viên của Thể Công Viettel", ông Popov nhấn mạnh. Câu trả lời đầy ẩn ý này cho thấy những góc khuất trong mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo đội bóng cũ chưa thực sự được giải tỏa.

Thực trạng báo động tại Thanh Hóa

Nỗi lòng của chiến lược gia này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thực trạng bi đát của đội bóng xứ Thanh hiện tại. Từ một tập thể kiêu hãnh giành hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp, Thanh Hóa hiện chỉ còn đúng 16 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu.

Lực lượng của đội bóng bị bào mòn nghiêm trọng khi các trụ cột lần lượt rời đi hoặc dính chấn thương, trong khi án cấm chuyển nhượng vẫn treo lơ lửng như một bản án nặng nề. Việc thiếu hụt nhân sự trầm trọng đang đẩy đội bóng vào thế khó trong cuộc đua đường dài tại V.League.

Sự trân trọng dành cho tinh thần chiến đấu

Chứng kiến đội bóng cũ vật lộn với khó khăn, ông Velizar Popov không giấu được sự trân trọng dành cho tinh thần chiến đấu của các học trò cũ. Dù lực lượng mỏng cơm và đối mặt với nhiều áp lực ngoài sân cỏ, tập thể này vẫn kịp giành được 4 điểm sau 3 trận gần nhất để duy trì hy vọng trụ hạng.

Chiến thắng của Viettel trước Nam Định có thể mang lại niềm vui ngắn hạn về mặt điểm số, nhưng những trăn trở của ông Popov về bóng đá Việt Nam và đặc biệt là tình hình tại Thanh Hóa vẫn là một câu chuyện dài đầy kịch tính chưa có hồi kết.