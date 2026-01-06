HLV Velizar Popov đối diện án phạt nặng sau phát ngôn công kích trọng tài tại V-League Chiến lược gia của Thể Công-Viettel tuyên bố rời Việt Nam và cáo buộc có "hệ thống" can thiệp kết quả sau trận hòa 1-1 đầy tranh cãi trước Công An TP.HCM.

Căng thẳng tại V-League 2025/26 đang leo thang đến đỉnh điểm sau những diễn biến tại sân Thống Nhất, TP.HCM tối 31/5. Trận hòa 1-1 trước Công An TP.HCM không chỉ khiến Thể Công-Viettel lung lay vị thế trong cuộc đua vô địch mà còn châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng truyền thông từ những phát ngôn gây sốc của HLV Velizar Popov.

Nguồn cơn từ những bàn thắng bị từ chối

Tâm điểm tranh cãi tập trung vào các quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu, dẫn đầu bởi trọng tài chính Izzul Fikri Kamaruzaman và ê-kíp hỗ trợ VAR. Phía Thể Công-Viettel cho rằng họ đã bị tước đoạt chiến thắng khi hai pha lập công của Lucao do Break (phút thứ 3) và Paulo Martins (phút thứ 8) đều không được công nhận.

Trong khi câu lạc bộ chọn cách phản ứng thận trọng bằng việc đăng tải video quay chậm lên trang chủ, HLV Velizar Popov lại chọn phương án đối đầu trực diện. Chiến lược gia này đã bùng nổ trong buổi họp báo sau trận với những lời lẽ nhắm thẳng vào công tác tổ chức và trọng tài.

Cáo buộc về "hệ thống" và tuyên bố rời V-League

HLV Popov khẳng định bản thân đã đi quá giới hạn chịu đựng và tuyên bố sẽ rời Việt Nam ngay khi mùa giải kết thúc. Đáng chú ý, ông ám chỉ có những tác động ngoài chuyên môn can thiệp vào kết quả trận đấu nhằm ngăn cản đội bóng của ông giành chiến thắng.

"Tôi không thể đếm nổi người ta đã cướp của chúng tôi bao nhiêu điểm. Trật tự hay mệnh lệnh đến từ đâu thì chúng ta đều biết. Tôi không thể chống lại hệ thống đó. Thật khủng khiếp, người ta không muốn chúng tôi thắng," ông Popov phát biểu đầy gay gắt. Thậm chí, vị thuyền trưởng này còn mỉa mai rằng các trọng tài đã "hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận thưởng".

VFF vào cuộc xem xét kỷ luật

Những phát ngôn mang tính công kích cá nhân và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín giải đấu của HLV Popov đã ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm. Ngày 1/6, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Ban kỷ luật VFF. Với tiền sử nhiều lần nhận án phạt do phản ứng thái quá, nhà cầm quân này đang đối mặt với một án kỷ luật nghiêm khắc.

Hệ lụy từ những tranh cãi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của Thể Công-Viettel tại vòng 26 quyết định. Nếu không thể giành kết quả tốt trước Công An Hà Nội, đội bóng áo lính có nguy cơ đánh mất ngôi á quân cùng suất tham dự AFC Champions League Two mùa tới vào tay Ninh Bình.