HLV Velizar Popov nghi ngờ sự thống nhất giữa trọng tài và VAR sau trận hòa của Thể Công Viettel Trận hòa 1-1 kịch tính giữa Thể Công Viettel và SLNA để lại nhiều tranh cãi khi HLV Velizar Popov công khai đặt dấu hỏi về quy trình phối hợp giữa trọng tài chính và tổ VAR.

Trận đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Thể Công Viettel tại V.League đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào những phát biểu sắc sảo của HLV Velizar Popov. Chiến lược gia này đã gián tiếp bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch và hiệu quả trong việc phối hợp giữa trọng tài chính cùng công nghệ VAR trong một tình huống nhạy cảm có thể định đoạt kết quả trận đấu.

Diễn biến kịch tính và bước ngoặt từ công nghệ VAR

Dù Thể Công Viettel là đội chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu, bất ngờ đã xảy ra tại Nghệ An vào phút thứ 8. Tận dụng sai sót của hàng phòng ngự đội khách, Vương Văn Huy bên phía SLNA đã tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0. Suốt thời gian sau đó, Thể Công Viettel nỗ lực ép sân nhưng vấp phải hàng thủ kỷ luật của chủ nhà.

Cao trào của trận đấu diễn ra ở phút 71 khi tiền đạo Lucao đưa được bóng vào lưới SLNA. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã quyết định hủy bỏ bàn thắng với lý do Kyle Colonna đã phạm lỗi đẩy người đối với Lê Nguyên Hoàng trước đó. Phải đến phút 90, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Thể Công Viettel mới được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của Pedro Henrique, ấn định tỷ số 1-1.

HLV Velizar Popov phàn nàn về trọng tài.

HLV Popov đặt dấu hỏi về sự mâu thuẫn giữa trọng tài và VAR

Sau trận đấu, HLV Velizar Popov không trực tiếp chỉ trích nhưng đã đưa ra những nhận định mang tính chuyên môn sâu sắc về công tác điều hành. Ông đặt câu hỏi ngược lại cho giới chuyên môn về một hiện tượng mà ông cho là hiếm gặp tại đấu trường V.League.

Cụ thể, chiến lược gia này nhấn mạnh: "Thông thường, khi VAR vào cuộc tức là trọng tài chính cần xem lại quyết định. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy trọng tài chính không đồng quan điểm với VAR". Ông Popov cho rằng việc VAR tư vấn và quyết định cuối cùng của trọng tài dường như đang thiếu đi sự thống nhất cần thiết.

Mặc dù vậy, ông vẫn giữ thái độ chừng mực khi cho rằng trọng tài đã bắt công bằng cho cả hai bên và để quyền đánh giá lại cho dư luận. HLV Popov cũng bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò: "Điều duy nhất mà tôi có thể nói là tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Thể Công Viettel xứng đáng có được sự tôn trọng".

Sự việc này một lần nữa dấy lên những tranh luận về cách thức vận hành VAR tại Việt Nam. Những ý kiến từ HLV Popov có thể sẽ là căn cứ để Ban trọng tài VFF xem xét và điều chỉnh công tác điều hành trong các vòng đấu kế tiếp nhằm đảm bảo tính công bằng cao nhất cho giải đấu.