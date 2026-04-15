HLV Velizar Popov nhận án kỷ luật nặng: Khi cái giá của cá tính là sự vắng mặt đắt đỏ Chiến lược gia người Bulgaria bị đình chỉ 4 trận và phạt 20 triệu đồng sau phản ứng gay gắt tại V-League, đe dọa trực tiếp đến tham vọng vô địch của Thể Công Viettel.

Bản án từ những phản ứng thái quá

Ngày 14/4, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức áp đặt lệnh đình chỉ chỉ đạo 4 trận kế tiếp đối với HLV Velizar Popov. Đi kèm với án cấm chỉ đạo, thuyền trưởng của CLB Thể Công Viettel còn phải nộp phạt 20 triệu đồng. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi hành vi phản ứng gay gắt của ông nhắm vào đội ngũ trọng tài và ban tổ chức trong những phút bù giờ cuối cùng của cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và đội bóng cũ Thanh Hóa tại vòng 18 V-League 2025/26.

Velizar Popov là HLV đầy cá tính.

Kỷ lục buồn của một nhà vô địch

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, lằn ranh giữa sự cá tính và sự quá khích thường rất mong manh. Với Velizar Popov, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không chỉ nhớ đến ông như một nhà chiến thuật tài ba mà còn bởi một "bộ sưu tập" thẻ phạt đáng kinh ngạc. Kể từ khi bắt đầu hành trình tại dải đất hình chữ S từ năm 2022, vị chiến lược gia này đã thiết lập một cột mốc không mong muốn: 2 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng trực tiếp ngay trên sân cỏ.

Sự nóng nảy này tạo nên một nghịch lý đối lập hoàn toàn với bảng thành tích rực rỡ mà ông gặt hái được. Dưới sự dẫn dắt của Popov, Thanh Hóa đã chuyển mình mạnh mẽ để đoạt hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp và một Siêu cúp Quốc gia. Tuy nhiên, tần suất nhận án kỷ luật dày đặc đang dần trở thành một điểm tối, che mờ những dấu ấn chuyên môn xuất sắc mà ông để lại trên sa bàn chiến thuật.

Đòn giáng mạnh vào tham vọng của Thể Công Viettel

Hệ lụy từ sự thiếu kiểm soát cảm xúc của HLV Popov hiện đang trực tiếp đổ dồn lên vai các cầu thủ Thể Công Viettel. Việc mất người chèo lái trong 4 trên 8 vòng đấu cuối cùng của mùa giải là một tổn thất khó có thể đong đếm. Đây là giai đoạn mang tính quyết định đến khả năng xưng vương của đội bóng áo lính, đặc biệt khi họ đang ở thế bám đuổi quyết liệt và bị đội dẫn đầu Công an Hà Nội bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, phía Thể Công Viettel dường như đã dự liệu được những rủi ro tiềm tàng từ tính cách bùng nổ của thuyền trưởng người Bulgaria. Trước đó, câu lạc bộ từng chủ động đề xuất với ban tổ chức cho phép ông Popov không tham gia các buổi họp báo sau trận để tránh những sự cố "vạ miệng", tuy nhiên yêu cầu này đã không được chấp thuận. Án phạt lần này một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiềm chế cảm xúc và giữ vững sự chuyên nghiệp, ngay cả với những nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm nhất trong môi trường bóng đá khắc nghiệt.